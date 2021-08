De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waar op dat moment behoefte aan is. Ditmaal: het coronadebat heeft baat bij judoregels.

Mede omdat alles wat ik leuk vind door falend coronabeleid wederom niet doorging, heb ik in de weken dat deze rubriek niet verscheen een deprimerend grote hoeveelheid sport op televisie geconsumeerd. Het judo sprak me het meest aan.

De judoregels zijn met name bedoeld om de judoka’s daadwerkelijk te laten judoën. Wie de strijd steeds uit de weg gaat, krijgt een straf voor negatief judo. Drie straffen en je hebt verloren. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de judoka met een voorsprong de wedstrijd passief uitjudoot. Bij voetbal gaat dat vaak mis, de ploeg die baat heeft bij de stand zoals die op het scorebord staat, doet er in de eindfase alles aan om vooral niet te voetballen. Dat is irritant om naar te kijken.

Het debat over corona is daarom ook irritant om naar te kijken. De partij die de huidige stand van zaken wel prima vindt – het demissionaire kabinet dus – doet er alles aan om niet in een echt debat verzeild te raken. Een debat kun je immers verliezen, een non-debat niet. Ik stel daarom voor de judoregels toe te passen op het coronadebat.

Als Sylvana Simons in een motie een nieuwe strategie voorstelt, onder andere omdat het huidige beleid te veel doden kost, noemt Rutte dat ‘onbeschaafd’, het niet waard om op te reageren. Hij duwt haar van de mat af, het speelveld uit. Dat levert bij judo een straf op. Wie Hugo de Jonge confronteert met het rampzalige ‘Dansen met Janssen’ krijgt te horen dat het de schuld is van frauderende jongeren. Bewezen onzin, een schijnaanval dus, weer een strafpunt. Als het echt penibel wordt, stellen onze bewindslieden simpelweg dat anderen het heus niet anders hadden gedaan. Daarmee zeg je precies niets, daarom een ‘rolletje’ voor passiviteit.

Dat zijn drie straffen, diskwalificatie volgt.