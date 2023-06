Het concert van Blur in een halfvolle Ziggo Dome is helaas een rommelige, stroeve exercitie ★★☆☆☆

De Engelse rockband Blur in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanaf links: bassist Alex James en zanger Damon Albarn. Beeld Ben Houdijk

De Ziggo Dome? Die stond er nog niet eens toen de Engelse band Blur zijn laatste optreden in Nederland gaf, op 19 oktober 2003. Dat was in de Pepsi Stage, een tot popzaal omgebouwd theater van een failliete musical (Grace), op het nu onbebouwde perceel tussen de huidige Afas Live en Ziggo Dome.

Een bijzondere terugkeer dus, van de band die buiten Groot-Brittannië weliswaar nooit zo groot werd als rivaal Oasis, maar toch als de tweede band in de pikorde van de Britpop geldt, een band met een superieure catalogus van archetypisch Britse pop- en rocksongs, bovendien.

Over de auteur Menno Pot is sinds 1998 muziekjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over popmuziek.

Eind juli verschijnt een nieuw studioalbum (The Ballad of Darren), op 8 en 9 juli zijn er twee mega-reünieconcerten in het Wembley-stadion in Londen en, hoera: in de aanloop speelt Blur (anders dan na de herenigingen van 2009 en 2015) nu wél in Nederland, met gitarist Graham Coxon, die de band in 2003 al had verlaten.

De Pepsi Stage zou ditmaal veel te klein voor Blur zijn geweest, maar de Ziggo Dome blijkt dan weer veel te groot: halfvol, zwarte gordijnen voor de tweede ring. Dat is Blur in eigen land niet gewend en dat voel je ook, een avond lang.

De opening, met een rommelig St. Charles Square en Popscene, verloopt zo rommelig en stroef dat Albarn het al snel tijd acht voor een goed gesprek: ‘Luister. Jullie zijn stoned, wij zijn stoned...’ en daarna raakt hij de draad wat kwijt, maar de boodschap is duidelijk: er mag een tandje bij.

Dat gebeurt bij vlagen ook wel, zowel in de zaal als op het podium, maar het blijft een moeizame, slechts sporadisch opwindende exercitie. Het gevoel dat we hier getuige zijn van een veredelde try-out weet Blur maar enkele keren weg te nemen, bijvoorbeeld in de uitbundige springhit Parklife, een vlammend Advert en, richting het einde, het prachtige treurlied This Is a Low, een van de weinige keren dat Albarn een lied laat opstijgen door er zijn ziel in te leggen.

Het is te weinig. De rest van de tijd horen we toch vooral een slecht zingende Albarn, heel veel kleine en grotere foutjes en, ook in puntige publieksfavorieten als Coffee & TV en punkprojectiel Song 2, het weinig dynamische, wat ploegende geluid van een band die nog niet lekker is ingespeeld en geestelijk al op weg lijkt naar Wembley. Daar zal Blur wél goed zijn, ongetwijfeld.

Wéér geen triomftocht van Blur in Britse bloedvorm, zoals die ook in Pepsi Stage (2003), RAI (Tibetan Freedom Concert, 1999) en op Lowlands (1997) uitbleef. Blur en Nederland, het is een wat frustrerende geschiedenis.