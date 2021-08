Het Concergebouworkest speelt Poèmes pour Mi met stersopraan Renée Fleming ★★★☆☆

De Amerikaanse stersopraan Renée Fleming zingt bij het Concertgebouworkest. Beeld Milagro Elstak

Het Koninklijk Concertgebouworkest is uitgezomerd en speelt vrijdagavond voor een – eindelijk! - goedgevulde Grote Zaal in het Amsterdamse Concertgebouw. Op het programma onder meer de liedcyclus Poèmes pour Mi van Olivier Messiaen, met de Amerikaanse stersopraan Renée Fleming in de hoofdrol.

Eerst zet fluitist Emily Beynon de lome solo van de Prélude à l’après-midi d’un faune van Claude Debussy in. Heel even, vanaf de slaapdronken bijval van de hoorns, is het alsof dirigent Daniel Harding contact mist met het orkest. Dan verdwijnt het ongemak en welven Debussy’s sluimeringen en opwinding door de zaal.

Een houterige afdaling van de lange trap is de entree van Renée Fleming. Zo ook klinkt haar inzet van Messiaen: beheerst en een tikkeltje afgemeten. Haar neiging om te slepen onderdrukt ze kunstig in de duidelijk gearticuleerde lange lijnen.

Messiaen zette negen gedichten van eigen hand op muziek, gebaseerd op bijbelse teksten en droeg ze op aan zijn eerste vrouw, Claire ‘Mi’ Delbos. Fleming is zelfs hoorbaar boven de grote trom, gong en voltallig orkest in Épouvante. Echt ontroerend klinkt ze pas in het lied Ta voix, met de cello als berustende duopartner.

Viooltrillers zijn als ongrijpbare vlinders in Le collier, de ketting. Flemings omfloerste klank heeft iets triests, zelfs wanneer omhelzende armen eigenlijk de ketting zijn. Na de slotakkoorden is het hinken op twee gedachten: het was aangrijpend én afstandelijk.

Debussy’s La mer begint weinig subtiel. Schuimbekkende golven worden gelukkig gekalmeerd door de bezwerende althobosolo. Wanneer Harding het orkest op volle stormkracht laat spelen, klinkt het op zijn best.