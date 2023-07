Het communisme steekt onbeschaamd de kop op

Het bureau van Gottfried Keller, Zürich, 1940. Beeld Getty

Zürich, 10 juli 1843

Na een paar aangename lentedagen liep mei uit op een natte, regenachtige zomer, die tot op heden aanhoudt met drenzen. Als dit zo doorgaat, mogen we een treurige herfst en winter verwachten.

Daarbij komt het schrikwekkende gisten en woelen van het communisme, dat onbeschaamd de kop opsteekt. Eén ding staat voor mij vast: dat de wereld meer ellende kent dan ooit, dat het communisme steeds meer aanhang krijgt, en dat een hongersnood volstaat om haar aan de macht te helpen.

Een voorvechter van de beweging, de kleermakersgezel Weitling, die een gloedvol boek over de zaak heeft geschreven, Garantien der Harmonie und Freiheit, is gearresteerd. De liberale partij is ontzet over de arrestatie, omdat die gepaard ging met elitair machtsvertoon, waarbij de vrije pers door een nachtelijke overval werd geschoffeerd.

Desondanks kan ik het communisme van Weitling en diens vrienden niet goedkeuren. Als jullie gelijk onderwijs voor allen eisen, en algehele zorg voor arbeidsongeschikten en armlastigen, dan ben ik het daar met hart en ziel mee eens!

Maar zoals het nu gaat, met jullie fanatieke, alles omverwerpende ideeën – naar het gekkenhuis met jullie; of jullie het nu oprecht bedoelen, of alleen maar uit zijn op duivels eigenbelang!

Gottfried Keller (1819-1890), Zwitserse schrijver. Ingekort fragment uit Briefe, Tagebücher, Aufsätze. Atlantis Verlag, ca. 1950.