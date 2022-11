Het Cleveland Orchestra eert George Walker, de eerste zwarte Amerikaan die de Pulitzerprijs voor muziek won ★★★☆☆

Albumcover George Walker The Cleveland Orchestra. Beeld Cleveland Orchestra

Als zwarte pianist werd George Walker (1922-2018) alleen gevraagd om jazzy stukken als Rhapsody in Blue te spelen. Hij had aanzienlijk meer succes als componist en werd de eerste Afro-Amerikaan die een Pulitzerprijs voor muziek ontving. Een eeuw na Walkers geboorte heeft het Cleveland Orchestra het bekroonde treurdicht Lilacs opgenomen met de schitterende sopraan Latonia Moore. Het orkest zelf zorgt voor een veelbewogen weergave van Walkers klankwereld, een samensmelting van atonale lijnen, post-impressionistische harmonieën en angstige dissonantie.

Dirigent Franz Welser-Möst doseert de dramatische spanning meesterlijk, ook in Antifonys en de Sinfonia’s nummers 4 en 5, waarin dreiging overheerst in de geschrokken akkoorden en onheilspellend kelderende figuren. Voorzichtig hoopvolle melodieflarden worden in alle drie de werken steeds weggeblazen door gejaagde ritmes. Luchtigheid is geen sleutelwoord in Walkers oeuvre, maar de drie kwartier lang aanhoudende zwaarmoedigheid had verzacht kunnen worden met een verkwikkend stuk erbij, zoals zijn fantastisch georkestreerde spirituals-bewerkingen Folk Songs for Orchestra.

The Cleveland Orchestra George Walker Klassiek ★★★☆☆ The Cleveland Orchestra