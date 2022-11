Het Chiaroscuro Quartet weet goed raad met de ‘Pruisische kwartetten’, waarmee componist Mozart zo worstelde ★★★★☆

Het hadden er zes moeten worden, maar het bleef bij drie. Wolfgang Amadeus Mozart had wat moeite met wat later de Pruisische kwartetten genoemd zouden worden. Ze waren bedoeld voor Friedrich Wilhelm II van Pruisen. De koning was een amateurcellist dus de cellopartij in de kwartetten moest een grotere rol krijgen, zodat hij kon schitteren.

Hoe goed of mooi de koning speelde, zullen we nooit weten. Het gezwoeg van Mozart is onhoorbaar. Maar op hun nieuwe album weten de leden van het Chiaroscuro Quartet het herfstige, sonore karakter van de kwartetten wondermooi te treffen. In de finales van het eerste en tweede kwartet, kolken de vier instrumenten om elkaar heen, terwijl ze de accenten pezig aanzetten. Het Andante van nummer drie is dan weer fluisterend zacht en een tikje treurig. Ze laten steeds meer vibrato weg, waardoor het spel kwetsbaarder wordt. In het laatste deel laat het strijkkwartet lichtvoetig volksdansend de snelle loopjes borrelen.

Chiaroscuro Quartet

W.A. Mozart The Prussian Quartets

Klassiek ★★★★☆ BIS