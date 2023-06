Het chaotische ‘Ruby Gillman, Teenage Kraken’ is opmerkelijk vlak vormgegeven ★★☆☆☆

Ruby Gillman, Teenage Kraken

Op school verbergt Ruby de kieuwen in haar nek onder de kraag van haar coltrui en houdt ze zich bezig met gewone tienermeisjesdingen: zal die ene jongen van wiskundebijles ingaan op haar uitnodiging voor het schoolbal? Maar in deze rusteloze en opmerkelijk vlak vormgegeven animatiefilm komt haar ware identiteit al gauw naar boven, zoals dat gaat op tienerleeftijd: wanneer Ruby in het water belandt transformeert ze tot kraken, een kolossaal mythisch tentakelwezen. Een chaotisch en schreeuwerig-druk verteld verhaal over strijd met een zeemeermin en een troonopvolging in de onderwaterwereld is het gevolg.

De Amerikaanse animatiestudio DreamWorks was ooit buitengewoon verfrissend en gevat met films als Chicken Run (2000) en Shrek (2001), maar serveert twee decennia later op z’n best voorspelbare vervolgfilms en platgeslagen eenheidsworst. Ruby Gillman is daarvan, helaas, de meest recente vertegenwoordiger. Ook beschikbaar in een Nederlands nagesynchroniseerde versie: Ruby Kieuwmans: tiener met tentakels.