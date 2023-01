Het champagnemaagzuur was amper weggetrokken of daar gingen we alweer

Oud en nieuw is een feest van vastgeroeste tradities. Beetje champagne, beetje maagzuur, en vooral een herhaling van zetten op tv. Fijn voor eenieder die hecht aan traditie, minder fijn voor de beroepsmatige tv-kijker. Het was schrapen, maar uiteindelijk vonden we genoeg aanknopingspunten om terug te blikken op de tv-uitblinkers van oudejaarsavond.

René Froger. Wandelde zonder duidelijke aanleiding de studio van RTL Boulevard binnen om samen met Luuk Ikink en Daphne Bunskoek You’ve got a friend te zingen en deed dat uiteraard met de schwung die we nodig hebben in 2023. In de Boulevard-eindejaarsspecial moesten we het verder vooral doen met een diepteanalyse van de erectieproblemen van Waylon door Angela de Jong (‘een klein dieptepunt’) en Marion Pauw (‘dit had ik zó niet willen weten’). Waren we weer helemaal bijgepraat.

Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. Uit diepgravend onderzoek van Editie NL bleek dat nog maar 39 procent van de Nederlanders drie zoenen wilde geven bij de jaarwisseling. Verslaggever Gerben Kamphorst kreeg daarom een spoedcursus nieuwjaarwensen van etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. Een knuffel bleek afdoende, als je elkaar daarna maar gewoon even lief aankeek. Een ‘wrijfje’ over de rug mocht trouwens ook.

Sjoerd van Ramshorst. Leidde ons uiterst vakkundig door het zenuwslopende aftelmoment in de Top 2000-studio, en zette direct de toon voor het nieuwe jaar: ‘Als na twee dagen alles al is mislukt: wat maakt het uit?’

Illusionist Victor Mids krijgt een taart in zijn gezicht Beeld AVROTROS

Het eeuwig verbaasde publiek bij Mindf*ck. ‘Nee joh!’ ‘Hoe dan?’ ‘Écht?’ Ook een onverwoestbare traditie: alle ‘onbegrijpelijke’ illusionistentrucjes van Victor Mids, de enige clown op de wereld die geen schmink nodig heeft. Het hoogtepunt? Heel Holland Bakt-sterren Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven die een grote slagroomtaart in het gezicht van Mids mochten gooien. Maar uiteindelijk zat er natuurlijk gewoon weer een deksels addertje onder het gras van de tovenaar. Ja, toch wel weer bizar, hè?

Oliebol Irene Moors. Even leek 2022 het jaar te worden waarin Moors vooral opviel als inval-Angela de Jong in Linda de Mols wraakserie Five Live, maar gelukkig kreeg de presentatrice kans op eerherstel door in The Masked Singer verkleed als oliebol een mopje te zingen. En ja hoor, Moors bleek direct de beste oliebol van 2022.

Snollebollekes. We luidden 2023 in door ALLEMAAL VAN LINKS NAAR RECHTS te gaan. Snollebollekes was opnieuw de winnaar van oudejaarsavond, omdat het alter ego van Rob Kemps tussen 00:10 en 00:15 uur – net als vorig jaar – tegelijkertijd op drie verschillende zenders te zien was: op NPO 3 (Muziekfeest van het jaar), op RTL 5 (Snollebollekes Live in Concert) én op SBS 6 (Snollebollekes in Concert). Het champagnemaagzuur was amper weggetrokken of daar gingen we alweer:

Naar links!

Naar rechts!

Het duurde even, maar we waren weer helemaal klaar voor het nieuwe tv-jaar.