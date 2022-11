Het broeit en borrelt in ‘R.M.N.’, dat angstaanjagend diep onder de huid kruipt ★★★★☆

RMN

Meermaals in R.M.N. scrolt rouwdouwer Matthias op zijn telefoon door de foto’s van de hersenscan van zijn zieke vader. Het zijn voor het ongetrainde oog vreemde, unheimische plaatjes. Ze laten vermoedelijk haarfijn zien waar de ziekte zich manifesteert, maar wie niet weet waar te kijken ziet slechts een spookachtig beeld.

De Roemeense filmer Cristian Mungiu gebruikt die foto’s expliciet als metafoor. De filmtitel verwijst in de eerste plaats niet naar Roemenië, waar in een geïsoleerd bergdorpje in de regio Transsylvanië onbeschaamde xenofobie en fascisme de kop opsteken, maar naar de Roemeense vertaling van de MRI-scan (Rezonanta Magnetica Nucleara).

Met grote precisie bouwt Mungiu gedurende twee uur aan een dwarsdoorsnede van het dorp en zijn bewoners. De vlam slaat in de pan wanneer de lokale bakkerij, worstelend met de voorwaarden van Europese subsidies, twee gastarbeiders uit Sri Lanka aanneemt. De stappen van racistische Facebookdrek naar gemaskerde mannen met brandende fakkels blijken vervolgens klein.

Meerduidig

Maar de grootste kracht van de film zit in het mozaïek van minder eenduidige personages. Matthias verlaat het Duitse slachthuis waar hij in het begin van de film werkt met een gerichte kopstoot omdat zijn chef hem een luie zigeuner noemt. Zijn zoontje is gestopt met praten nadat hij in het bos mogelijk iets verschrikkelijks heeft gezien. De vrouw die bij de bakkerij de lijnen uitzet, verzandt na Matthias’ terugkomst in een oude liefdesaffaire. En dan zijn er nog de talloze kleinere personages die hun rol hebben te vervullen in een moreel complexe geschiedenis, die voor niemand volledig is te overzien. Fraai is het personage van de jonge Franse wetenschapper die hier neerstrijkt om de lokale berenpopulatie te tellen.

Het broeit en borrelt onder het oppervlak van R.M.N.. De film laat zich daardoor wat lastiger typeren dan Mungiu’s beklemmende eerdere werk, van abortusfilm 4 maanden, 3 weken, 2 dagen (2007) tot kloosterdrama Beyond the Hills (2012). Mungiu grijpt nu eens niet naar de strot, maar kruipt angstaanjagend diep onder de huid. De toeschouwer wordt daarbij nadrukkelijk aan het werk gezet, op zoek naar verbanden die de maker soms slechts suggereert.

Kijk bijvoorbeeld naar het door boomkap en mijnbouw uitgeputte en vergiftige landschap – hier vaak hooguit een decor. Luister naar gesprekken over de wijde wereld vol beter betaalde banen. Zie daartegenover de kwetsbaarheid van de kleine gemeenschap. Zie ook hoe het gif in de mensen is gekropen, stukje bij beetje. En vrees vooral die ene omineuze vooruitwijzing, ergens in het begin van de film: de flyer die waarschuwt voor wilde dieren in de omgeving.