Het bombastregister gaat helemaal open in puike Bayonetta 3 ★★★★☆

Het verhaal heeft in ‘Bayonetta 3' niet veel om het lijf. Net als de heldin. Beeld PlatinumGames

Wie was daar zo’n dik tien jaar geleden niet graag bij geweest? De vergadering bij de Japanse studio PlatinumGames waarop gameontwerper Hideki Kamiya zijn idee pitchte voor Bayonetta?

‘Dus als ik je goed begrijp, Hideki, wil je dat we een computerspel scheppen rond een schietgrage heks die rondhuppelt in extravagante catsuits en die met krankjorume wapens de meest afzichtelijke monsters om zeep brengt. Een jonge, hippe toverkol die tijdens acrobatische vechten steeds bloter raakt?’

Kamiya: ‘Zoiets.’

De eerste Bayonetta-game liet iedereen in 2009 al zó paf staan, dat niemand geloofde dat een opvolger daar nog eens overheen zou gaan. Toch gebeurde dat in 2014, met Bayonetta 2. En het geschiedt opnieuw met Bayonetta 3.

Grote, revolutionaire sprongen maakt de derde in de reeks niet. De heks die haar bezem inruilde voor blaffers met glitter betreedt op haar stilettohakken bekend terrein. Ze wisselt een kwinkslag hier af met een knal voor iemands hersens daar. Bayonetta is een strip vermomd als game: heerlijke, barokke apekool en voer voor woke feministen.

Bayonetta maakt van ieder gevecht een ballet. Beeld PlatinumGames

Vechtballet

Het is in Bayonetta 3 vooral het slimme vechtsysteem dat is aangescherpt en tegelijkertijd toegankelijker is gemaakt voor de minder geoefende gamer.

Voor novicen blijft het repertoire aan knoppencombinaties voor dreunen en schoppen – of om die te ontwijken - behoorlijk overweldigend, om niet te zeggen intimiderend. Het is erg chaotisch op het scherm, omdat elke handeling met meer vuurwerk gepaard gaat dan Nederland aan het eind van het jaar afsteekt.

Gelukkig is er de ‘heksentijd’ nog, een verstild moment dat ontstaat als Bayonetta een aanval perfect weet te pareren. Alle vijanden worden dan zo traag als slakken, zodat de speler én nog wat rake hengsten kan uitmeten, én de rest van het strijdtoneel kan inschatten.

Bayonetta staat er niet alleen. Naast haar arsenaal aan vuurwapens, watjekouws en schoppen kan ze ook demonen oproepen die de tegenpartij een pak slaag geven.

Dat vertrouwde spelmechanisme heeft de grootste transformatie ondergaan. In de vorige games moesten spelers met de handen over elkaar toezien hoe die hellebeesten met speciale aanvallen de tegenstander te grazen namen. De heks kon ze inzetten als het tegen het einde van een gevecht tijd werd voor de genadeklap. In Bayonetta 3 kunnen we de demonen besturen.

Dat betekent niet dat de gevechten een makkie zijn geworden. Om te beginnen blijven de helse handlangers slechts knokken zolang Bayonetta zelf geen klappen oploopt. Wat niet gemakkelijk is, omdat de heks op een vast punt gefixeerd blijft en daar een dansje moet uitvoeren om haar demonen op stoom te houden. (‘Echt, Hideki?’)

Daarbij komt dat demonen het loodje kunnen leggen als hun verwondingen te ernstig worden. En er zijn vijanden die aan een enkele oplawaai genoeg hebben om Bayonetta’s hulpjes te laten hemelen.

Bayonetta's demonen komen in de fraaiste verpakkingen: hier een reuzenkikker in feestkleding. Beeld PlatinumGames

Mager plot

In de 10 tot 20 uur die nodig zijn om de aftiteling in beeld te krijgen trekt een gevarieerde stroom aan demonen voorbij. Van Godzilla-achtige monsters tot een web-werpende spin, van een locomotief met kanonnen tot een vleermuis die zichzelf in tweeën kan delen. Maar er is ook een zingende kikker die zo lijkt weggelopen uit RuPaul’s Drag Race.

Net als in de vorige twee delen heeft het plot nog minder om het lijf dan de heldin zelf in het heetst van de strijd. Er is iets met parallelle universums, waarin meerdere versies van Bayonetta een stokje proberen te steken voor de plannen van een ‘wezen’ dat niet veel goeds in de zin heeft met de wereld zoals we die kennen en daarvoor biologische wapens aanwendt die Homunculi worden genoemd.

Bayonetta wordt omringd door de vaste bijrollen, maar ook door een nieuw gezicht. Viola is de tweede speelbare figuur. Ze is een jonge heks-in-opleiding die nog niet over magische krachten beschikt maar niettemin rake klappen kan uitdelen met een samoeraizwaard.

Viola voegt niet zo veel toe aan het bombastische ballet van Bayonetta 3: ze stuwt het verhaal voort. Maar je weet nooit wat de volgende vergadering bij PlatinumGames voor haar in petto heeft.

Tegenstanders komen in alle formaten en uitdossingen, de een nog uitzinniger dan de ander. Beeld PlatinumGames

Bayonetta 3 is uitgebracht voor de Nintendo Switch.