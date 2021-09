Het boek dat op 1 staat in de bestsellerlijst van The New York Times is geschreven door een Nederlander. Het boek dat op 2 staat ook

Aan 9/11 zijn prachtige boeken gewijd. Eerst verschenen de fotoboeken, want de aanslagen van 11 september 2001 grossierden in spectaculaire beelden die toeschouwers de woorden uit de monden sloegen. Niet eerder was een dergelijke gebeurtenis wereldwijd op zo veel schermen live te volgen. Maar al snel kwamen de woorden terug en vulden ze lange rijen boeken waarin de terreurdaden werden gereconstrueerd, geduid, vervloekt en verdedigd. Of ontkend – complotdenkers bestonden toen ook al. Tot slot kwam de fictie, want als de tijd zijn werk heeft gedaan, blijven verhalen de beste manier om de geschiedenis te begrijpen. Vallende man van Don DeLillo; Extreem luid en ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer; Laat de aarde draaien van Colum McCann.

Toch is het niet een van die prachtromans die in de aanloop naar de herdenking van 9/11 boven is komen drijven, maar een dikke en razend interessante pil over trauma en stress. The Body Keeps the Score staat nu al weken op nummer 1 van de bestsellerlijst van The New York Times, in de categorie ‘paperback non-fictie’. Het is geschreven door professor in de psychiatrie Bessel van der Kolk.

Die naam klinkt Nederlands en dat is hij ook. Bessel van der Kolk werd in 1943 geboren in een streng religieus gezin in Den Haag, als zoon van een vader die aan woedeaanvallen leed en zijn kinderen opsloot in de kelder. De jonge Bessel verliet Nederland op zijn 18de, vestigde zich in de VS en werd een vooraanstaand deskundige op het gebied van trauma-gerelateerde stress. The Body Keeps the Score, zijn magnum opus, dateert al van 2014. In 2016 verscheen zijn boek in Nederlandse vertaling onder de titel Traumasporen bij de kleine uitgeverij Mens! uit Eeserveen, die er nu twintigduizend exemplaren van heeft verkocht. Deze zomer werd Van der Kolk over zijn opmerkelijke comeback in de bestsellerlijst geïnterviewd door Ezra Klein voor diens podcast The Ezra Klein Show.

Mensen vluchten weg van het World Trade Center op 11 september 2001. Beeld Getty

Ze hadden een mooi gesprek over wat trauma’s met mensen doen, en waarom woorden (en pillen) ontoereikend zijn om beschadigde lichamen te helen. Over 9/11 spraken ze uiteraard ook. Een geweldig traumatische gebeurtenis, zei Van der Kolk, die door de meeste overlevenden tóch goed is verwerkt, omdat het gemeenschappelijk leed betrof en mensen elkaar konden helpen: ‘En een deel van onze aard is om genereus en altruïstisch te zijn als mensen in nood verkeren.’ Daarover meer in het boek dat deze week op twéé staat in de bestsellerlijst van The New York Times: The Sisters of Auschwitz (hier beter bekend als ‘t Hooge Nest) van Roxane van Iperen, vorige week verschenen bij HarperCollins. Lekker bezig jongens!