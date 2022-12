Het bloedbad van Zutphen is nooit gebeurd, ontdekte de jonge historicus Johan Visser ★★★★☆

Johan Visser Beeld L.Stienstra

Bijna is het herdenkingsjaar van 1572 achter de rug. Officieel denken we 450 jaar terug naar de inname van Den Briel, en de Dordtse Statenvergadering die Willem van Oranje aanwees als leider. Het leverde dit jaar al een mooi boek op van de historici Raymond Fagel en Judith Pollmann, die het idealistische idee van de mooie vrijheidsstrijd verruilden voor een lelijke burgeroorlog. Op de valreep van het herdenkingsjaar is er in hetzelfde genre een case history verschenen over Zutphen. Opnieuw wordt afgerekend met een vaste waarde uit de canon van de Tachtigjarige Oorlog: het beruchte bloedbad van Zutphen, ook in 1572. In de inleiding geeft historicus Johan Visser al weg waar het hem om te doen is: het bloedbad ging niet door.

Zutphen 1572 – De geschiedenis van een bloedbad is een bijzonder boek. En niet alleen omdat het de eindscriptie is van een 25-jarige historicus, onder de vleugels van bovengenoemde Judith Pollmann geschreven. Het is een volstrekt volwassen boek en ook een opwindend verhaal, omdat Visser aantoont dat een ogenschijnlijk ingesleten onderdeel van de vaderlandse geschiedenis nog kan worden afgekrabd en van een nieuwe betekenis voorzien. Zelfs duikelde Visser nog een bron op uit het Zutphense archief die niet eerder was geraadpleegd. Hij verschoof de geschiedenis van een door de Spanjaarden aangericht bloedbad, naar wat de Zutphenaren zelf ‘een ellendig jaar’ noemden. De aanstichters daarvan waren niet alleen de Spanjaarden maar net zo goed de geuzen die daaraan voorafgingen.

Zutphen wordt altijd in één adem genoemd met Mechelen en Naarden, steden waar de hertog van Alva en zijn zoon Don Fadrique verschrikkelijk huishielden. Prentmakers en predikanten waren eensluidend. Na de val van Zutphen gedroegen de Spanjaarden zich als bloeddorstige en woedende wolven. Vijfhonderd burgers werden afgeslacht, van wie velen halfnaakt en vastgebonden in de IJssel werden gegooid, waar zij jammerlijk verdronken. Dit verhaal kun je lezen bij geschiedschrijvers als de beroemde Van Meteren en Bor, die tot de dag van vandaag dienen als toegang tot de Opstand. De argwaan van Johan Visser was gewekt toen hij nauwelijks ooggetuigen vond en ook geen stadsrekeningen van na de slachting waarin namen ontbraken.

Beeld Floor Rieder

De komst van de geus

Wat hij wel vond: voorafgaand aan de Spaanse bezetting was Zutphen ingenomen door de geuzen, onder leiding van Willem van den Bergh, de zwager van Willem van Oranje. Die zomer nam Van den Bergh zonder veel tegenstand een groot deel van Gelderland in. Volgens historicus Bor riepen de stedelingen ‘leve de geus’ maar de werkelijkheid was anders. Steden wilden van de geuzen net zomin weten als van de Spanjaarden. Inname van een stad betekende altijd een forse belasting voor de bevolking, plus de verplichte kost en inwoning voor de soldaten. Onderwijl vrat het krijgsvolk het omliggende platteland kaal. Zoals vaak volgde ook in Zutphen na de komst van de geus een nieuwe beeldenstorm. Kerken en kloosters moesten eraan geloven. In de ruime omtrek verdwenen de miskelken, en met name de Walburgiskerk werd meermaals geplunderd, waarbij de kerkvloer werd opengebroken in de hoop zilver of goud te vinden.

Zutphen was om kort te gaan een roversnest geworden, voordat de Spanjaarden op hun beurt de stad veroverden. Van grootschalig Spaans geweld vond Visser vervolgens geen sporen. Geplunderd werd er zeker, maar dat hoorde bij het oorlogsrecht en na vier uur maakte Don Fadrique er een eind aan. Mooi is de verklaring voor de herkomst van het verhaal van de naakte burgers in de IJssel: toen de Spanjaarden de stad in handen hadden, werd de Walburgiskerk gezuiverd om opnieuw te worden gewijd. De lijken van geuzen die daar in de voorafgaande maanden waren begraven, werden uit hun graf gehaald en in de IJssel gegooid. Zo vond een verschuiving van de geschiedenis plaats die de Spanjaarden in een slecht daglicht moest stellen.

Het bloedbad van Zutphen was een geconstrueerde herinnering van pakweg dertig jaar nadien, het eerste decennium van de 17de eeuw. Die herinnering had een duidelijke politieke functie: op dat moment liepen de gemoederen hoog op tussen de ‘vredespartij’ van Van Oldenbarnevelt en de aanhang van prins Maurits, die koste wat kost wilde doorvechten. Die laatste partij haalde alles uit de kast om de kwaadaardigheid van de Spanjaarden breed uit te meten. Vandaar het bloedbad van Zutphen dat niet was gebeurd. Een puntgaaf geschiedenisboek kortom, waarvoor Visser al bekroond is met de Fruinprijs voor de beste geschiedenisscriptie. Als hij de volgende keer de ‘narratieven’ en ‘temporele contexten’ thuis kan laten, gaan we zeker meer van hem horen.

Een complot in bad

Van een heel andere toonsoort is In Opstand! – Geuzen in de Lage Landen 1565-1578, geschreven door de Vlaamse historicus Pieter Serrien. Hij hanteert de populaire pen waarmee landgenoot Bart Van Loo – van De Bourgondiërs – zo veel succes boekte. Dat irriteert soms, bijvoorbeeld als hij vertelt over een geheime bijeenkomst van aanstaande geuzen onder wie de broer van Willem van Oranje, die in het Ardenner kuuroord Spa samen in een bad zouden hebben gezeten. Het is een mooi beeld, zo’n complot in het bad, vandaar dat Serrien er een paar maal op terugkomt, maar hij moet zelf toegeven dat het waarheidsgehalte twijfelachtig is.

Pieter Serrien Beeld Koen Broos

Wie zich daaroverheen zet, krijgt een indrukwekkende opeenvolging voorgeschoteld van wreedheden die helemaal passen in een burgeroorlog. Buurman vecht tegen buurman, er wordt afgeperst en geïntimideerd dat het een aard heeft, neuzen, oren en geslachtsdelen worden afgesneden. De aanvoerders zijn van laag allooi, zoals de altijd dronken Hendrik van Brederode, die liefst in gestolen kazuifels rondparadeerde; of Lumey, die de poort van Den Briel liet rammeien maar ook de martelaren van Gorcum opknoopte, en bijna onder de ogen van Willem van Oranje een vooraanstaand priester in Leiden liet martelen en vermoorden. Van die laatste werd later een teen teruggevonden.

Alle verschrikkingen van de oorlog komen voorbij, nog het meest beeldend verteld door de prior die van Amsterdam naar Haarlem reisde. Hij deed als ooggetuige verslag van ‘de verschrikkelijke ontredderde toestand waarin het land door de troebelen van dit jaar vervallen is. Alle kerken ofwel helemaal verbrand, of ernstig beschadigd. Op de weg zag ik midden tussen de kadavers van dieren een naakte mens liggen, bijna in het spoor van de wagens, helemaal uitgedroogd door de zon en verplet.’

Net als je al die ontsporingen hebt verwerkt, schrijft Serrien een ‘Nabeschouwing’ onder de noemer ‘Wij zijn geuzen’. De ongestuurde rebellerende bende blijkt gepromoveerd tot wereldverbeteraars, een soort Extinction Rebellion van de 16de eeuw. Ze vochten voor ‘een vrijere, individuelere wereld, maar werden geremd door de centrale macht, de katholieke kerk en een samenleving die vastgeroest was in een traditionele manier van leven’. Het was al die tijd de bedoeling, zo blijkt, om een herwaardering van de geuzen te schrijven. Serrien sluit af met de uitnodiging aan de lezer om de bedelnap vol te schenken en te heffen: ‘Vive le geus!’ Doe mij dan maar liever een narratief en een temporele context.

Johan Visser: Zutphen 1572 – De geschiedenis van een bloedbad. Boom; 192 pagina’s; € 22,90. ★★★★☆

Beeld Boom

Pieter Serrien: In opstand! – Geuzen in de Lage Landen 1565-1578. Horizon; 624 pagina’s; € 34,99. ★★★☆☆