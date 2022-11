Willemien Wagner Beeld Pauline Niks

Het is niet officieel bevestigd, maar het literaire weblog Tzum meldt dat het boekenprogramma Brommer op Zee gaat stoppen.

‘Elk tv-programma over boeken dat verdwijnt is jammer. In de winkel werd er wel aan Brommer op Zee gerefereerd maar het was niet zo belangrijk als het boekenpanel van De Wereld Draait Door. Wat daar tot boek van de maand werd gebombardeerd werd standaard een bestseller.’

Hoe gaat het bij jullie in de boekhandel?

‘Natuurlijk gaat de energierekening omhoog maar ik probeer zo positief mogelijk te blijven. De komende twee maanden zijn de belangrijkste voor de boekhandel, dan moet het verschil gemaakt worden: met Sinterklaas en Kerst.

Jullie nummer 2, Wij waren, ik ben van Israel van Dorsten over de boerderij in Ruinerwold waar hij jarenlang vastzat, staat in de landelijke bestsellerlijst al een paar weken op de hoogste positie. Waarom is dit een aantrekkelijk boek?

‘Van Dorsten schrijft vanuit zijn hart. En het allerknapste, bijna onvoorstelbaar, is dat hij geen oordeel velt. Hij is niet boos, terwijl het nogal wat is wat hem is overkomen. Daarnaast is hij een aimabel persoon, hij heeft iets lieflijks. Je kunt kracht uit zijn verhaal halen, misschien is het daarom zo populair.’

It Starts With Us, het nieuwe youngadultboek van Colleen Hoover loopt ook in Sassenheim goed.

‘Ja het is nog maar net uit maar staat al op 3. Veel meiden hadden het al gereserveerd. Het blijft geweldig dat de jonge generatie boeken koopt bij hun plaatselijke boekhandel en niet elders.’

En Hoover is de onbetwiste koningin van het youngadultgenre?

‘Ja, de meeste jongeren beginnen met boeken van haar, maar dan breidt het zich uit. Ze komen met stapeltjes naar de kassa. Dat Engelstalige boeken goedkoper zijn, speelt daarbij ook een rol.’

Wat is jullie boekentip van de week?

Het schaarse licht van Nino Haratischwili. Over de vriendinnen Dina, Ira, Nene en Keto. Het speelt zich af in Georgië in de jaren tachtig. Verraad en dood drijven hen uit elkaar. Later in 2019 zien zij elkaar weer, bij een grote fototentoonstelling van het werk van hun overleden vriendin. Een prachtig en toegankelijk boek.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Wagner in Sassenheim:

1. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

2. Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben; Uitgeverij Pluim

3. Colleen Hoover: It Starts With Us; Simon & Schuster

4. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan uitgevers

5. Thomas Olde Heuvelt: November; Boekerij

6. Leon de Winter: Het lied van Europa; Hollands Diep

7. Joël Dicker: De zaak Alaska Sanders; De Bezige Bij

8. Agnita de Ranitz: Clara, de eerste neushoorn in Nederland; Uitgeverij de Brouwerij

9. Jimmy Nelson: Between the Sea & the Sky; Jimmy Nelson bv

10. Jimmy Nelson: Homage to Humanity; Rizzoli New York