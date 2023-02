Het blijft enigszins gissen naar de boodschap van het fraai weemoedige drama ‘Nostalgia’ ★★★☆☆

Nostalgia

Gek genoeg is er niet veel veranderd in de veertig jaar sinds hij wegging. Napels, de stad die Felice (Pierfrancesco Favino) op 17-jarige leeftijd achter zich liet, ligt er nog bijna net zo bij als toen. Dat geldt in elk geval voor de wijk Rione Sanità, waar Felice opgroeide en waar hij is teruggekeerd om zijn oude moeder op te zoeken. Dezelfde drukke, nauwe straten met afgebladderde huizen, dezelfde geuren en stemmen. Dezelfde dreiging van geweld.

De Camorra is nog altijd geworteld in Sanità, zoals blijkt uit een nachtelijke schietpartij waar Felice getuige van is. Ook lijkt iemand het op hem gemunt te hebben: de scooter die hij net heeft aangeschaft staat op een avond in de fik. In zijn appartement is ingebroken. De daders laten een tekst achter op de muur: ‘Ga terug’.

Vreemd, want Felice lijkt een keurige man die zich verre houdt van criminaliteit. Hij heeft carrière gemaakt in Caïro en is daar gelukkig getrouwd. Waarom zou hij zich niet in zijn geboortestad mogen vertonen? Het heeft te maken met een oude vriend, zo wordt duidelijk in Nostalgia, een kalm opgebouwd drama dat zich ontpopt tot thriller.

De ervaren Napolitaanse regisseur Mario Martone is duidelijk thuis in Sanità, de plek waar hij al eerder misdaaddrama’s opnam. Nostalgia is in zekere zin een liefdesbrief aan de wijk. Maar uiteindelijk gaat de film over de gevaren van die liefde: Felice laat zich er te zeer door betoveren. Het gevoel thuis te komen tast zijn beoordelingsvermogen aan, net als de warme herinneringen die hij koestert aan zijn jeugdvriend Oreste, nu een geharde crimineel.

Vertrouw niet op loyaliteit uit het verleden, lijkt Martone te willen zeggen met Nostalgia. Niets blijft daadwerkelijk bij het oude. Maar het blijft enigszins gissen naar de boodschap van de film, want Martone is geïnteresseerder in sfeer en beeld dan een psychologisch doortimmerd verhaal.

Waarom luistert Felice naar niemand, hoeveel waarschuwingen hij ook krijgt? Wat is precies de rol van de priester, die zich openlijk verzet tegen de maffia en de jongeren uit de wijk op het rechte pad probeert te houden? Nostalgia ziet er indrukwekkend uit en heeft een fraai weemoedige toon, maar de onderliggende code is moeilijk te kraken.