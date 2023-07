Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Vrouwen zijn helemaal gek. Je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hart’

EXT. REGULIERSDWARSSTRAAT - NACHT. RAVEN (27) en TOMMY (32) zitten na het uitgaan beschonken een frietje te eten op de stoep voor een snackbar. Ze hebben elkaar die avond ontmoet.

RAVEN Het is allemaal ook zo fokking vermoeiend.

TOMMY Wat?

RAVEN Liefde en zo!

TOMMY Nee, schat. Liefde is leuk.

Maud Wiemeijer is scenarist van series en films en bedenker van de serie Anne+.

RAVEN Nee. Naar de film gaan is leuk. Vijf euro vinden in je jaszak is leuk. Verliefd zijn is doodvermoeiend en slecht voor je gezondheid en zou door alle dokters moeten worden afgeraden. Want je hart en je hoofd maken overuren en dan krijgt je hart een burn-out en dan moet-ie een jaar rusten en niet te veel prikkels krijgen, wat eigenlijk betekent dat je een vrijgezelle kluizenaar wordt en nooit meer durft je hart weer aan het werk te zetten. En dan ben je dus blut. Dan moet je liefde gaan lenen van vrienden of exen en dat is voor niemand leuk.

TOMMY Gaat het wel?

RAVEN Wat denk je zelf, Tommy? Denk godverdomme even na.

TOMMY Heb je liefdesverdriet?

RAVEN Nee, ik ben juist verliefd! En het is vreselijk!

TOMMY Zo dramatisch! Wees bij dat je verliefd bent joh. Is het vers?

RAVEN Het is niet dramatisch, Tommy. Het is realistisch. Vrouwen zijn helemaal gek. Je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hart. En ja, het is vers. Drie weken.

TOMMY Geniet er nou gewoon van! Meid, je bent 27. Je bent verliefd. Ik ben intussen 32 en single en zit daadwerkelijk in een burn-out.

RAVEN Ja, en hot en populair.

TOMMY Nou en?

RAVEN Wat als ze straks niet meer verliefd op me is?

TOMMY Dan ga je door met je leven. Je was een heel eigen persoon voor haar, je bent een heel eigen persoon na haar.

RAVEN Zeg je nou dat ze het uit gaat maken?

TOMMY Wat? Nee. Dat is totaal niet wat ik zei. Is het überhaupt al aan?

RAVEN Het klonk suggestief.

TOMMY Oké. Jij moet naar bed. En dan ga je morgenochtend wat affirmations doen.

RAVEN Affirmations?

TOMMY Ja. Ik ben goed zoals ik ben, ik laat mijn onzekerheid mijn verliefdheid niet in de weg staan, ik verdien het om geliefd te zijn, ik ben heet, ik hoef geen liefde te lenen want ik mag het houden zolang de voorraad strekt. Dat soort dingen.

RAVEN Wow. Wordt het dan waar?

TOMMY Sure. Dan wordt het waar.