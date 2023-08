Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Ik zag net Melody tongen met Mila. Zijn Mila en Sanne uit elkaar?’

EXT. WESTERPARK - DAG. TARA (32) en MARLOES (30) zitten op een heuvel naast een stage op Milkshake Festival. Tara heeft een fluitje om haar nek hangen.

TARA

Wat dom eigenlijk dat dit ons idee van een leuke dag is. Naar de klote op een festival. Gore WC’s. Dure drank. Al je exen tegenkomen. Hele week in een dip zitten.

MARLOES

Weet je nog toen Milkshake één dag was en tickets 25 euro of zo?

TARA

En we nog niet zo veel exen hadden.

MARLOES

Ik heb er al drie gezien.

TARA

Ik vijf.

MARLOES

Ik zag net Melody tongen met Mila. Zijn Mila en Sanne uit elkaar?

TARA

Volgens mij zijn ze open.

MARLOES

Oh ja. Natuurlijk.

TARA

Ik kwam net Nina tegen.

MARLOES

Oh, wow. Blast from the past.

TARA

Ja. Die is hier met Judith en zo.

MARLOES

Huh, de ex van Melody - Judith?

TARA

Ja.

MARLOES

Geinige combinatie.

TARA

En ik zag Sanne en Mila het reuzenrad in gaan met Louis.

MARLOES

Echt? Ik vind haar heel hot.

TARA

Hen. Louis is non-binair.

MARLOES

Oh, joh, shit. Wist ik niet. Thanks voor de heads-up.

TARA

En hen is newly single, net als jij.

MARLOES

Pff. Ik vind het zo heftig om weer single te zijn en dat alles opeens weer gaat om daten en seks. Echt doodvermoeiend. En ik vind het zo verdrietig dat iedereen uit elkaar gaat. Ik ken bijna geen vrienden die nog een relatie hebben.

TARA

Break-up season.

MARLOES

Waarom lukt het ons niet om een relatie in stand te houden?

TARA

Waarom zouden we door weer en wind een relatie in stand moeten blijven houden als die niet werkt?

MARLOES

Hmm. Ja.

TARA

Wil je nog een beetje m?

MARLOES

Ja, doe maar.