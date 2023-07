Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Ik rouw om mijn oude zelf’

EXT. JORDAAN - AVOND. Isa (29) en Joy (30) zitten op een druk terras van Café R. De Rosa. Joy zucht en neemt een slok van haar oranje wijn.

JOY Soms heb ik gewoon zo’n liefdesverdriet over mijn oude zelf. Ik ben nu 30 hè. Ik kijk terug op mijn studententijd en denk: wie is die meid? Waar haalde ze die energie vandaan? En het zelfvertrouwen? Hoe kon zij binnen vier jaar zeven keer verhuizen, in colleges zitten die drie uur duurden en vier keer per week uitgaan? Lange essays met MLA-verwijzingen schrijven? Eindeloos daten met tientallen vrouwen? Waar is al die energie heen? Waarom ga ik niet meer vier keer per week uit? Ik rouw daar echt om.

ISA Lieverd. Je bent ouder geworden. Volwassen. Ik kan nu zo genieten van vroeg opstaan en een rondje lopen.

JOY Als je dat soort dingen zegt wil ik echt dood.

ISA Stel je niet zo aan.

JOY Ik ging gisteren documenten van die tijd opzoeken. Al die artikelen die ik moest lezen en toepassen. Fucking slimme stof. Nou, ik kom er nu niet meer doorheen. Ik snap er niks van. Vijf jaar aan collegegeld. En voor wat? Ik weet niets meer. En niemand die naar mijn diploma vraagt.

ISA Je leert tijdens studeren meer dan alleen maar artikelen lezen en essays schrijven. Je leert kritisch denken. Je maakt vrienden voor het leven.

JOY Eigenlijk heb ik vijf jaar collegegeld betaald om te feesten en erachter te komen dat ik lesbisch ben.

ISA Pap en mam hebben je collegegeld betaald.

JOY Ja-ha. Jezus. Daar gaat het niet om.

ISA Wat is nou het probleem? Je hebt het toch leuk gehad?

JOY Ja, ik weet niet. Ik mis m’n oude zelf soms. Zo weinig zorgen en zo veel energie. En DUO. Nu zit ik op een financieel dieptepunt, op de vooravond van mijn 31ste oranje wijn te drinken waar ik geen geld voor heb.

ISA Denk je dat onze ouders ons dom vinden?

JOY Daar wil ik niet over nadenken.

ISA Nog een flesje?

JOY Ja, lekker.