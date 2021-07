Het bijna betoverde publiek in Carré wilde meer, en meer van Herman van Veen ★★★★★

Herman van Veen Beeld Maarten Ederveen

Herman van Veen pakt zijn viool en blaast het stof eraf. Na ruim anderhalf jaar werkeloos in een hoek te hebben gelegen kan er weer muziek worden gemaakt. Het is het begin van Herman van Veen – 76 ‘dat kun je wel zien dat is hij’ ,de nieuwe voorstelling van Van Veen die momenteel in het Amsterdamse theater Carré is te zien. Een show met oud en nieuw materiaal, terug- en vooruitblikken. Waar Van Veen normaal gesproken niet op de tijd let – soms duurden zijn shows tot middernacht – is deze nieuwe productie strak ingekaderd: anderhalf uur zonder pauze. Dat levert een fiks tempo op, een afwisseling van veel muziek, korte bespiegelingen (jeugdherinneringen, licht absurdistische miniatuurtjes, subtiele grapjes) en af een toe een knallend theatraal effect.

Van Veen danst en zingt, speelt viool, piano en mondharmonica. Maar hij gunt ook alle eer aan zijn drie muzikanten: Jannemien Cnossen, Edith Leerkes en Kees Dijkstra. Zowel solo als in hun samenspel zijn ze virtuoos. Nieuwe liedjes en bekende successen zijn als een rijgdraad door de show geweven. Prachtig is Vormen van gekte naar een tekst van Judith Herzberg en het lied Mazzel. Maar ook Suzanne, Opzij en Anne komen langs, allemaal net even anders gearrangeerd en gezongen. Het is alsof niet alleen de viool, maar ook de oude langspeelplaten zijn afgestoft.

De voorstellingen van Herman van Veen zijn al jarenlang niet vernieuwend, maar nooit ouderwets geweest. Bij een van de toegiften – het bijna betoverde publiek in Carré wilde meer, en meer – viel ineens een traan op het rode pluche. Dat gebeurde onverwachts, bij Liefde van later, Lennaert Nijghs vertaling van Brels La chanson des vieux amants. Dat nummer zingt Van Veen al vijftig jaar voor volle zalen, maar telkens ook alleen voor mij.