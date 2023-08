Het bevlogen ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ onderscheidt zich door de stijl ★★★★☆

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’

De verkwikkend energieke animatiefilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem maakt het lastig voorstelbaar. Toch was er een tijd waarin de pogingen om de populaire avonturen van een viertal gemuteerde vechtschildpadden met de namen van Italiaanse Renaissanceschilders (Leonardo, Donatello, Raphael en Michelangelo, Amerikaanse stripboekgeschiedenis sinds 1984) op speelfilmlengte tot leven te wekken, steevast op mislukkingen uitdraaiden.

Ga maar na. Die drie films uit de vroege jaren negentig met acteurs in schuimrubberen pakken? Hooguit medium geslaagd als camp. De destijds technisch knap gemaakte computeranimatiefilm (2007)? Oogt nu verouderd en was ook toen al te duister en serieus voor verzameling stripboekfiguren die ooit bedoeld waren als superheldenparodie. De twee actiefilms uit de jaren tien onder de vlag van producent Michael Bay? Inwisselbare spektakelblockbusters.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film.

Nee, dan deze zevende Turtles-film. Highschoolkomedie en groteske monsterfilm ineen. Liefdevolle ode aan hiphop uit de jaren tachtig en negentig (zie de subliem ontspannen vechtsequentie op Blackstreets No Diggity) en de blaxploitationcinema van de jaren zeventig. Dat laatste vooral dankzij de moddervette stemrol van Ice Cube als de gemuteerde monstervlieg Superfly.

Concreet plot doet er niet toe. Mutant Mayhem verdwaalt wat dat betreft ook voortdurend in zichzelf. Dan leggen de Turtles uit waarom ze ‘ooze’ zeggen in plaats van ‘slime’ om het groenfluorescerende gif te omschrijven dat voor hun mutatie heeft gezorgd en blijven ze aanstekelijk dommig hangen bij de sappige uitspraak van dat ooooozzzzzze. Onder de gekte schuilt ondertussen een hart: deze Turtles worstelen met hun status als paria in de riolen van New York. De aspirant-journalist die verslag doet van hun verhaal, April O’Neil, is op haar beurt een buitenbeentje op school. Het scenario, geschreven door onder anderen acteur Seth Rogen, leidt hier zelfs tot ontroering.

Maar het onderscheidendst is de stijl. Mutant Mayhem is een grote animatiefilm in de slipstream van het virtuoos getekende Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Het succes van die film (juichkritieken, Oscarwinst) bewees dat groots opgezette Amerikaanse animatie niet technisch perfect en gladgestreken hoeft te zijn om een massapubliek naar de bioscoop te krijgen. Regisseurs Jeff Rowe en Kyler Spears maakten in deze context eerder de minstens even bevlogen animatiefilm The Mitchells vs. the Machines (2021).

De krasserige, graffiti-achtige tekenstijl van hun Mutant Mayhem geeft op geslaagde wijze uiting aan de bandeloosheid die ze voorstaan.