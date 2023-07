Het betoverende ‘The Greater Wings’ van Julie Byrne luistert als een meditatie over verlies en troost ★★★★☆

Het derde album van de Amerikaanse Julie Byrne is bij vlagen van een betoverende schoonheid. Ze viel in 2014 al op als bijzondere folkzangeres met een album waarop ze eerdere cassettedemo’s had verzameld. In 2017 maakte ze het fraaie Not Even Happiness, dat haar naam als folkbelofte definitief vestigde.

Voor haar derde album, The Greater Wings, had Byrne grotere ambities. Samen met vriend en producer Eric Littmann werkte ze aan liedjes over liefde, verlangen en verdriet, die wat grootser gearrangeerd moesten worden dan eerder werk.

Harp, strijkers, piano en analoge synths moesten het klankbeeld bepalen. Het album was al in een vergevorderde staat toen in juni 2021 Littmann op 31-jarige leeftijd onverwachts overleed. Hoewel Byrne het werken aan wat nu The Greater Wings is geworden aanvankelijk had stilgelegd, volgde ze de suggestie op van haar platenmaatschappij om te gaan werken met producer Alex Somers. Hij werkte eerder met Sigur Rós en en de muzikaal aan Byrne verwante Julianna Barwick.

Hoewel de meeste liedjes dus al geschreven waren toen de twee het album voltooiden, kun je niet naar de wonderschone muziek luisteren zonder aan de tragische gebeurtenis te denken die als een schaduw over het album heen hangt. Maar een rouwplaat is het niet, eerder luistert het album als een meditatie over verlies en troost.

Harp en strijkers kleuren prachtig bij de ingehouden, fluweelzachte stem van Byrne. De zangstemmen van Vashti Bunyan en Weyes Blood zijn referenties, terwijl de pastorale muziek die van Sufjan Stevens in herinnering roept.

Zonder drums of percussie brengen de liedjes van Byrne je in een aangename zweefstand, om dan in Death Is The Diamond, als de muziek kaler wordt, weer met beide benen op de grond neer te komen. Dit is het enige liedje dat Byrne na de dood van haar vriend schreef. ‘Does my voice echo forward?’, zingt ze bijna smekend. Ja hoor.

Julie Byrne The Greater Wings Pop ★★★★☆ Ghostly International/Konkurrent