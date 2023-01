Het beste van het beste: vier aanraders op het Internationaal Filmfestival Rotterdam

Numb

(Amir Toodehroosta, Iran, 91 min.)

In het Iraanse onderwijs volgen jongens en meisjes vanaf de basisschool apart les. Sommigen willen dat systeem ook in de kleuterschool doorvoeren, vertellen de begintitels van Numb: woorden die een subtiel kritisch licht werpen op alles wat er vervolgens gebeurt in Amir Toodehroosta’s tweede speelfilm. Het soms documentair voelende, dan weer raadselachtige Numb speelt zich vrijwel volledig af in de kleuterschool van het jongetje Roham, en blijft trouw aan diens perspectief op gebeurtenissen die hij nauwelijks kan vatten. Des te pijnlijker is je positie als volwassen toeschouwer, die ziet hoe de kinderwereld wordt aangevreten door religieuze indoctrinatie, verwaarlozing, mishandeling en misbruik. (KT)

(Diego Llorente, Spanje, 83 min.)

Dertiger Marta ruilt haar Madrileense leven met partner een zomer lang in voor haar geboortedorp aan de kust van Asturië, waar ze een ex ontmoet en weer in de stroom van hun relatie geraakt. Eigenlijk gebeurt er weinig uitzonderlijks in de tweede lange speelfilm van Diego Llorente. Toch houdt hij je aandacht vast, juist dankzij de rust en de ongedwongen empathie waarmee hij Marta’s liefdesperikelen gadeslaat. Dankzij de naturalistische stijl en vloeiende dialogen voelt Notas sobre un verano als een fijne, eigentijdse variant op het werk van Eric Rohmer: een groter compliment kun je een kabbelende praat- en liefdesfilm als deze niet maken. (KT)

(Guido van der Werve, Nederland, 91 min.)

Kunstenaar Guido van der Werve wil zich kwalificeren voor het Ironman Wereldkampioenschap, het wereldkampioenschap triatlon. ‘Dan zou ik gelukkig zijn’, zegt hij er zelf over in zijn documentaire zelfportret, dit jaar de enige Nederlandse titel binnen de Tiger-competitie voor lange films. Zijn stalen conditie redt Van der Werve als hij tijdens het trainen wordt aangereden. Nummer achttien betreft een deels nagespeeld, zowel droogkomisch als pijnlijk verslag van een zware revalidatie, een depressie en een jeugd waarin hij niet werd begrepen. Gelardeerd met zelf gecomponeerde muzikale intermezzo’s, een mix van al of niet ter zake doende biologische feitjes en een eerbetoon aan de schilderkunst van Kees van der Werve resulteert dat in een prikkelend, met niets vergelijkbaar egodocument. (BB)

(Philip Sotnychenko, Oekraïne, 100 min.)

Er valt genoeg uit te pluizen bij La Palisiada. De film, grotendeels gedraaid met een ouderwetse videocamera, voltrekt zich hoofdzakelijk in 1996, het jaar dat voor het laatst de doodstraf werd voltrokken in Oekraïne. Centraal staat het kille, KGB-achtige onderzoek naar de moord op een rechercheur. Tegelijkertijd biedt La Palisiada het fragmentarische portret van twee eenzame agenten, die blijkbaar worden geobserveerd door dezelfde persoon die het onderzoek vastlegt. En wat is de link met het eerste, in hedendaags Oekraïne spelende deel? Directe verwijzingen naar de oorlog ontbreken, maar dat maakt dit sterke speelfilmdebuut niet minder urgent en schokkend. (KT)