Het beroemdste busje uit de filmgeschiedenis (Into the Wild) is niet meer

Een helikopter takelt het busje weg. Beeld via REUTERS

Het busje werd beroemd door het boek Into the Wild (1996), maar vooral door de gelijknamige film uit 2007, gebaseerd op het leven van McCandless. Hij probeerde te overleven in het busje, dat in de jaren zestig op de afgelegen plek werd geplaatst, maar de jonge avonturier stierf er uiteindelijk een hongerdood.

De film, zo schreef de Volkskrant in 2016, werd een iconisch voorbeeld van ‘de man die pas echt tot leven komt in de wildernis’. Uit dat artikel: Into the Wild is ‘het ware verhaal van de jonge Chris McCandless, in 1996 opgetekend door Jon Krakauer en in 2007 verfilmd door Sean Penn. Twintiger Chris is met hoge cijfers afgestudeerd, maar piekert er niet over om een baan te zoeken. Hij wil leven! Op de bonnefooi trekt hij de natuur in, kayakt op een woeste rivier, slaapt onder de sterrenhemel.

‘Dan vat Chris het plan op om een zomer alleen door te brengen in de echte wildernis, in Alaska. Met op zijn rug een visnet, een geweer en een paar boeken neemt hij zijn intrek in een bus. In zijn dagboek tekent hij op hoe verbonden hij zich voelt met de natuur, hoe zuiver en groots het leven er is. In augustus besluit Chris terug te keren. Maar het stroompje dat hij op de heenweg overstak, is door smeltwater uitgegroeid tot een bulderende rivier. Chris moet terug naar zijn bus, waar hij verzwakt en sterft.

‘Op het eerste gezicht lijkt Into the Wild een moraliteitsverhaal, een waarschuwing tegen jeugdige overmoed. Maar zo is het bepaald niet ontvangen en zo heeft Sean Penn het ook niet verbeeld. In de film is Chris een aantrekkelijke jongeman die een ontembare fysieke levenslust uitstraalt. Dit maakt hem voor veel jongemannen tot een held; Into the Wild staat boven aan hun lijstje met favoriete films en de bus van Chris is uitgegroeid tot bedevaartsoord.’

Dat laatste werd nu precies het probleem. Alaska heeft het al jaren druk met Into-the-Wild-pelgrimages, schreven we al in 2013. ‘Vooral in de zomertijd. In mei moest er al een grote reddingsoperatie op touw worden gezet om drie Duitsers weer naar de bewoonde wereld te helpen. Een Zwitserse stierf drie jaar geleden al. (Inmiddels staat het aantal doden op 2, red.) Telkens hetzelfde probleem: door het smeltwater verandert de nabije Teklanikarivier in een kolkende, niet over te steken barrière.’ Precies het probleem dat McCandless ook had.

Daarnaast had het busje onderhoud nodig, wat duur en gevaarlijk was. Het verwijderen was de beste optie, zeggen de lokale autoriteiten. Wat er met het busje gaat gebeuren, is nog niet bekend.