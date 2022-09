Het Belinfante Quartet speelt met de verwachtingen: vertrouwd oud klinkt verrassend nieuw ★★★★☆

De prijs voor vindingrijk programmeren mag morgen worden uitgereikt aan het jonge Nederlandse Belinfante Quartet. Behalve de moerstaal hebben de componisten op hun debuutalbum Ellipse weinig gemeen. John Playford, Benjamin Britten en Caroline Shaw: andere eeuwen, andere continenten. En toch loopt er door de tracks een rode draad.

Deels komt dat door het arrangeerwerk van Arthur Klaassens. De hoboïst (die zelf niet meespeelt) liet zijn fantasie los op de 17de-eeuwse dansmuziek van John Playford. Vertrouwd oud klinkt opeens verrassend nieuw, inclusief roffelen en zingen. Bij Benjamin Britten klinkt relatief nieuw soms relatief oud, zoals in de Waltz van de Three Divertimenti (1933) uit zijn studietijd.

De hedendaagse Caroline Shaw trekt het spel met de verwachting door. In Plan and Elevation (2015) strooit de Amerikaanse hier met Mozart en daar met minimal. Fijn gespeeld allemaal door het Belinfante Quartet, dat tot in de kleinste resonanties uitstekend is opgenomen.

Belinfante Quartet Ellipse Klassiek ★★★★☆ 7 Mountain Records