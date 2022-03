Het begin van burgerverzet tegen de agressor in de Oekraïense stad Oezjhorod

Beeld Serhiy Hudok / Reuters

Het is zondag 27 februari in Oezjhorod, een stad in het zuidwesten van Oekraïne, dicht bij de grens met Slowakije. Op een pleintje zit een grote groep mensen bij elkaar. Er is zo te zien genoeg drank om het gezellig te maken, kijk daar komt nog iemand met een nieuw kratje aan. De vrouw in de roze jas, boven in beeld, buigt zich voorover naar een van haar vriendinnen, haar houding straalt iets vertrouwds en herkenbaars uit: zo zitten vrienden met elkaar te praten op festivals en markten met rollende keukens. Weet je wat, zegt de vrouw naast haar, ik app mijn zus even, misschien heeft ze ook zin om te komen.

De verwarring duurt maar even, al scrollend door de nieuwsbeelden van persbureau Reuters. Want dit is waar ik naar kijk: naar inwoners van Oezjhorod die gehoor geven aan de oproep van hun regering om met zelfgemaakte molotovcocktails te strijden tegen de Russische agressor. Ze zijn bij elkaar gekomen met hun lege flessen, stukken piepschuim, hun benzine en lappen katoen, en dat is precies wat dit beeld zo’n onschuldige sfeer geeft: de huisvlijt, het schaven van piepschuim zodat er miljoenen korrels ontstaan die aan handen en kleding blijven plakken. De korrels gaan in de flessen, en zullen bij gebruik oplossen in de brandstof, die plakkerig wordt en beter hecht aan een doelwit.

Stilte voor de verwachte storm

De foto is er een uit een serie, gemaakt door de Oekraïense fotograaf Serhiy Hudak. Hij woont zelf in Oezjhorod. Ook als een paar dagen later de oorlog Kyiv, Charkiv en Cherson al heeft bereikt, en de Russen steeds meedogenlozer worden, heerst in deze stad nog relatieve rust. De winkels zijn nog open, net als de restaurants. Er is nog benzine te krijgen. Deze dagen fotografeert Hudak alleen maar in zijn stad. Schuilkelders, vluchtelingen die de grens oversteken, vrouwen die camouflagenetten weven van stroken katoen en draden wol. Op die laatste foto zie je dezelfde saamhorigheid die voelbaar is op het plein.

Ik vraag Hudak per mail wat voor dag het was, die 27ste februari, dag vier van de oorlog. Media meldden dat er tot dan 102 burgers waren omgekomen, onder wie zeven kinderen. Dat Russische troepen op onverwacht felle tegenstand waren gestuit. Maxar Technologies toonde het Russische konvooi met militaire voertuigen, toen nog maar 5 kilometer lang. Poetin had al gedreigd met kernwapens. Hudak antwoordt: ‘Het was een warme zonnige dag. We voelden de lente in de lucht, maar meer nog voelden we angst. En vastberadenheid. Ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk in de stad gezien, verenigd door de wens om de Russische agressie, en de dood van onschuldige mensen, te stoppen.’

Dat is ook precies wat maakt dat juist deze foto aan het oog blijft hangen, meer nog dan die van gebombardeerde flats, opgeblazen bruggen, een 64 kilometer lang Russisch konvooi, vluchtelingen bij een grens. Het is het besef: op dit soort plekken begint nieuwe geschiedenis en start het verzet, hier proberen mensen het grote en het onbeheersbare te lijf te gaan met iets kleins, iets dat ze zelf in de hand kunnen houden. Met iets dat er, bij een eerste blik, voor buitenstaanders bijna normaal uitziet omdat ze, net zoals de Oekraïners, ook niets liever willen dan dat het leven normaal is.

Hudak kent veel van de mensen die op de foto staan persoonlijk. Hij heeft, schrijft hij, de allergrootste bewondering voor ze. Als fotograaf voelt hij vooral de verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien hoe eensgezind en vastberaden het Oekraïense volk is. Maar even moest hij die zondag toch de neiging onderdrukken zijn camera neer te leggen en mee te helpen met het maken van molotovcocktails. Hudak noemt ze liever Sprotyv, cocktail van verzet. Want Molotov, dat was een Rus.