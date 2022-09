Het begeerde aardewerk bleek een doodsimpel, puskleurig kommetje, zó weggelopen uit de Blokker

Op dagen dat het vuilnis wordt opgehaald kijk ik altijd even of er iets van mijn gading bij is. Onlangs zag ik naast de container een soepkom staan. Een lelijke, pusgroene kom. Ik dacht meteen aan Jan Wolkers en zijn Chü-lu-hsienschaaltje.

Ik verslond alles van die man, als tiener. Ik had toen nog weinig inzicht in wat goede en slechte boeken waren: bij nader inzien is De walgvogel niet zo best, maar ik vond het geweldig want er kwam seks in voor, en niet zuinig ook.

De walgvogel is een geschiedenis van een onmogelijke liefde voor het mooie, naïeve huishoudschoolmeisje Lien. De roman is nogal een herhaling van zetten uit Turks fruit, Terug naar Oegstgeest en Kort Amerikaans eigenlijk (Eros, Thanatos en een beklemmende gereformeerde jeugd), met zijsprongen van de hoofdpersoon Griffioen als soldaat naar Indonesië (tijdens wat toen, in de jaren vijftig, de ‘politionele acties’ heetten) plus hardnekkig, door mij indertijd niet begrepen gedweep met de stokoude Chinese wijsgeer Lao Tse.

Wat zegt Lao Tse zoal? ‘Regeer het keizerrijk zoals u een kleine vis zou koken.’ Ik dacht er lang over na. In ons huis werd gekookte vis beschouwd als traktatie, dat wil zeggen, voor de poes. Een wijtinkje kreeg zij, één keer per week. Mijn moeder zette bij het koken de keukendeur open, en toch stonk het hele huis ernaar. Het verband met het regeren van keizerrijken ontging me.

Iets anders dat ik niet begreep was de fascinatie van de hoofdpersoon voor stokoud Chinees aardewerk. Er is sprake van een uiterst begerenswaardig kommetje, een zogeheten ‘Chü-lu-hsienschaaltje’. Hij ziet het staan in de winkel van een Chinese handelaar. ‘Toen ik me naar hem omdraaide vroeg ik achteloos wat dat Chü-lu-hsienschaaltje kostte. Hij keek me ineens aan alsof ik een normaal mens met spleetvormige ogen en een gele huid was geworden, boog toen gedienstig voorover, lachte met een mond vol goud en trok een bankje onder een uitstaltafel tevoorschijn, zette dat voor me neer en maakte een mollige handbeweging erboven dat ik kon gaan zitten.’

(Bij veel hedendaagse schrijvers bekruipt je het gevoel dat het gebodene uit hun tenen heeft moeten komen, dat het schrijven geen natuurlijke drang is, maar een uiting van de wens om gezien te worden, niet onopgemerkt te blijven. Maar bij Wolkers, ook zijn mindere werk, voel je dat hij niet anders kán dan schrijven, dat alles eruit moet, als een geiser, als lava. Dat heeft iets sympathieks.)

Het schaaltje blijkt onbetaalbaar. Voor mijn geestesoog zag ik dat kommetje: iets overdadigs uit een Donald Duck-schatkist, vol blinkende edelstenen, parels en gouden engeltjes. Logisch, dat zoiets de hebzucht opwekte! Nou ja, ik wist natuurlijk niks van Chinees aardewerk, al vond ik de soepkommetjes bij onze buurtchinees (Tong Ah), met die doorschijnende rijstkorrels, ook heel mooi.

Veel later, toen we eindelijk internet hadden, googlede ik hoe zo’n Chü-lu-hsienschaaltje er nou precies uitzag. Groot was mijn teleurstelling. Een doodsimpel, puskleurig kommetje, zó weggelopen uit de Blokker in de jaren zeventig.

Ook over (eventueel overdrachtelijke) kommetjes had Lao Tse trouwens een slimme mening. ‘Het zijn is er het voordeel van, maar op het niet zijn berust het eigenlijke gebruik.’ Dat snapte ik wel. Hoe een schaaltje er ook uitziet, het gaat erom dat het iets kan bevatten in zijn holte, het ‘niet zijn’.

Zo kreeg ik toch nog iets mee van Chinese wijsbegeerte, in dat verder echt nogal drakerige boek. Inmiddels snap ik het geloof ik ook wel van dat keizerrijk, en die kleine vis.

Maar dat kommetje heb ik laten staan. Ik heb al kommetjes zát.