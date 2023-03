Het beeld dat vooral bleef hangen, was dat van de totale verbijstering bij Caroline van der Plas

‘Wat de fuck is hier gebeurd?’, vroeg een overweldigde Caroline van der Plas zich af in haar overwinningstoespraak. Even daarvoor had ze – net zoals wij – gezien dat haar BoerBurgerBeweging een politieke aardverschuiving had veroorzaakt bij de Provinciale Statenverkiezingen. NOS-uitslagenkanon Malou Petter richtte in Overijssel zelfs een virtueel bloedbad aan voor de gevestigde partijen, met het ene rode cijfer na het andere. Zelfs het rumoerige Brabantse provinciehuis waar de NOS uitzending had, viel even stil.

Bij de BBB was van die stilte niets te merken, want na elke exitpoll knalde Sweet Caroline steeds luider uit de speakers, waarmee Neil Diamond samen met de boeren de morele winnaar van de avond werd.

‘Wat de fuck is hier gebeurd?’ was ook de vraag die de duiders bezighield. Was dit een teken van breed onbehagen, zoals sociaal geograaf Josse de Voogd stelde? Was dit een genadeloze midterm review van het kabinet, zoals NOS-opperduider Arjan Noorlander beweerde (als het maar Amerikaans genoeg klinkt, wordt het vanzelf spannend)? Of was dit toch weer een zoveelste voorbeeld van een new kid on the block die groot gemaakt werd door een immense hoeveelheid media-aandacht?

BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas na haar verkiezingsoverwinning. Beeld NOS

Dat laatste is natuurlijk een aantrekkelijke (en gemakzuchtige) manier om zo’n verkiezingsuitslag te duiden. Maar het idee dat Van der Plas de afgelopen weken het enige politieke testbeeld was, leek óók deels perceptie. Premier Mark Rutte kreeg in de dagen voor de verkiezingen immers nog veel ruimer baan, met als kers op de taart het volstrekt willekeurige Pauw-debat – een debat dat vooral de wensen van de spindoctors van de VVD perfect aanvoelde, en niet die van het land. De ‘mainstreamisering’ van Van der Plas vond natuurlijk al véél eerder plaats, toen de talkshows na haar doorbraak in de Tweede Kamer ineens een nieuw ‘Authentiek Mens’ hadden ontdekt.

De NOS-duiders waren het er dan ook over eens: de overwinning van BBB was vooral een afrekening met een ‘Randstad-kabinet’ dat doof was voor de zorgen in het land. Terwijl de duiders elkaar aftroefden met hun analysen, vond Van der Plas het even na half tien tijd om te gaan feesten (Rob Trip maakte zich zorgen: ‘Gaat mevrouw Van der Plas dit overleven?’).

De kijker werd vervolgens nog een kleine drie uur verwend met duiding, interviews en exitpolls, waarbij de sfeer steeds verder werd opgepookt. Petter ging steeds gretiger klikken, Trip werd steeds cynischer en verslaggever Albert Bos moest zich inhouden om niet in te breken in de kamer van geplaagd CDA-leider Wopke Hoekstra.

Maar het beeld dat toch vooral bleef hangen, was dat van de totale verbijstering bij Van der Plas, toen NOS-verslaggever Jorn Jonker opmerkte dat ze waarschijnlijk de allergrootste zou gaan worden. Van der Plas moest hem direct verbeteren: ‘Niet ík, maar BBB.’

Dat was inderdaad een realiteit waaraan we allemaal nog even moesten wennen.