Het balletdrama Piece of my heart is meer sprookje dan nachtmerrie, hoe zwartgallig ook ★★★☆☆

Piece of my Heart

Een concurrent, dat is wat Irma ziet in Olga. Irma (Elaine Meijerink) is de grote belofte van haar balletklas, de oogappel van haar danslerares, degene met de grootste kans om de top te bereiken. Maar als Olga (Roos Englebert) zich bij haar klasje voegt, kan Irma niet anders dan jaloers zijn. Olga heeft misschien in technisch opzicht nog wat in te halen, maar een blinde kan zien dat ze een ster wordt.

Even lijkt Piece of My Heart een Nederlandse versie te worden van Black Swan, Darren Aronofsky’s ballet-horrorfilm waarin de rivaliteit tussen twee balletdanseressen ziekelijke vormen aanneemt. Al gauw blijkt het toch een ander type verhaal: ondanks de jaloezie worden Irma en Olga hartsvriendinnen.

Het is inderdaad Olga die het snelst carrière maakt en solo’s danst, maar ook Irma breekt door in de balletwereld. Olga heeft een bezitterige vader van wie ze zich wil losmaken, ze trekt bij Irma in, twee meisjes samen in de grote stad. Daarmee wordt de serieuze, perfectionistische Irma ook de hoeder van haar losbandige vriendin. Olga heeft een talent dat haar opvreet, Irma moet haar tegen zichzelf beschermen.

Aanvankelijk zou Piece of My Heart een biografische film worden over de Nederlandse balletdanseres Olga de Haas, die in de jaren zeventig zeer succesvol was. Al snel lieten scenarioschrijver Roos Ouwehand (Oogappels) en regisseur Dana Nechushtan (Hollands Hoop, Nachtrit) dat idee varen. De naam Olga bleef wel behouden, net als de jarenzeventigsetting en een aantal andere kenmerken. De expressieve, kwetsbare De Haas sloopte haar lichaam door een combinatie van drank, drugs en anorexia en stierf op 33-jarige leeftijd.

Geen biopic dus, maar wat is Piece of My Heart wel? Ja, een balletdrama, maar voor wie de film precies gemaakt is, blijft wat raadselachtig. Voor een deel lijkt Piece of My Heart gericht op jongeren, maar voor een al te jong publiek is het onderwerp te zwaar. Een zwartgallig verhaal is het, waarin de duistere kant van de balletwereld wordt belicht. Toch gaat de droom van jonge balletmeisjes ook weer niet helemaal aan gruzelementen. Irma en Olga belichamen verschillende kanten van het professionele ballet, de gezonde ambitie en de loodzware druk.

Uiteindelijk is Piece of My Heart meer sprookje dan nachtmerrie, ook vanwege de uitbundige vormgeving — de film toont de jaren zeventig als één grote visuele orgie van retropatronen en groovy outfits — en de zonnige uitstraling van de jonge hoofrolspeelsters. Englebert en Meijerink zijn danseressen die hun gebrek aan acteerervaring goedmaken met puur charisma: de camera is verliefd op allebei. Als Piece of My Heart wil laten zien hoe sterren worden geboren, is de film ruimschoots geslaagd.

Drama

★★★☆☆

Regie Dana Nechushtan.

Met Elaine Meijerink, Roos Englebert, Katelijne Damen, Daniël Boissevain, Yannick Jozefzoon, Peter Paul Muller.

114 min., in 87 zalen.