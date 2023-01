Het bad boy-imago van Colin Farrell was misschien een spel van de intelligente acteur

Colin Farrell in The Banshees of Inisherin.

Het gezicht van Colin Farrell in de film The Banshees of Inisherin, je kunt er een studie van maken. Eenzaamheid, teleurstelling, nog meer teleurstelling, onbegrip, diepe wanhoop: Farrell beschikt over een onuitputtelijk assortiment aan treurige uitdrukkingen. Uit zijn ogen spreekt een hartverscheurende combinatie van neerslachtigheid en verbijstering. Zijn wenkbrauwen vormen een apart hoofdstuk: die omlijsten het verdriet niet alleen, ze geven het vleugels.

The Banshees of Inisherin, een grimmige tragikomedie van Martin McDonagh (In Bruges, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), speelt zich af op een fictief Iers eiland in 1923. Farrell speelt Padraic, een man van gewoonten en eenvoudige genoegens. Elke dag verzorgt hij zijn dieren en vertrekt hij ’s middags met zijn beste vriend Colm (Brendan Gleeson) naar de kroeg. Tot Colm hem plotseling afwijst. Een jarenlange vriendschap wordt keihard en zonder uitleg opgezegd.

In het vervolg van de film zwerft Padraic over het eiland als een hond die zijn baasje mist. Steeds probeert hij Colm op andere gedachten te brengen, terwijl die toch duidelijk heeft gezegd dat hij Padraic nooit meer wil zien. Farrell is de menselijke incarnatie van een goeiig, bedroefd huisdier dat zich geen raad weet en hoopvol blijft terugkomen. Het is een prachtige acteerprestatie, terecht bekroond met een Oscarnominatie.

Brendan Gleeson en Colin Farrell in In Bruges (2008).

Dat de 46-jarige Farrell zó goed de energie van een geslagen hond kan oproepen, had niemand aan het begin van zijn carrière kunnen voorspellen. Toen was hij eerder een enthousiaste puppy: wild, blij, overal tegelijk en behoorlijk destructief. Farrell, dat was die Ierse jongen die vrijwel uit het niets wereldberoemd werd. In 1998, toen hij nog aan de toneelschool studeerde, kreeg hij een rol in de populaire televisieserie Ballykissangel en daarmee was zijn lot bezegeld. Een van zijn eerste filmrollen was een hoofdrol in de Hollywoodproductie Tigerland (2000) van regisseur Joel Schumacher.

Farrell, geboren en opgegroeid in Dublin, vertrok naar Los Angeles, waar zijn reputatie hem vooruitsnelde. De roddelpers zat voortdurend achter hem aan, want Farrell leverde altijd dankbaar materiaal: hij was zelden níét dronken, zei om de drie woorden ‘fuck’ en had zo’n beetje elke dag een andere vriendin. Berucht was zijn interview met Playboy in 2003, waarin hij stelde dat het gebruik van heroïne, mits met mate, geen probleem was. In hetzelfde gesprek pochte hij over zijn drukke seksleven. O, en er was ook een uitgelekte sekstape – in die jaren hét bewijs dat je als beroemdheid meetelde in het uitgaanscircuit.

Veel drinken en allerlei soorten drugs gebruiken deed hij al vanaf zijn 14de, vertelde Farrell later. Het ging van kwaad tot erger. Soms leverde het fraaie anekdotes op, zoals die van de keurige Engelse actrice Eileen Atkins, ruim veertig jaar ouder dan Farrell. Stomdronken stond hij ooit op de deur van haar hotelkamer te bonzen, in een poging haar te verleiden nadat ze eerder op de avond een goed gesprek hadden gevoerd met een flinke borrel erbij. Toen Atkins hem vertelde dat ze liever doorging met het lezen van haar boek, bood Farrell aan het haar voor te lezen – en dat gebeurde.

Jamie Foxx en Colin Farrell in Miami Vice (2006).

Ondertussen werkte Farrell met gerespecteerde regisseurs als Steven Spielberg (Minority Report, 2002), Terrence Malick (The New World, 2005) en Michael Mann (Miami Vice, 2006). Op de set van die laatste film verscheen hij regelmatig high. Later zei hij dat het vreemd was om op de première het resultaat te zien, omdat hij zich nauwelijks iets van zijn scènes herinnerde. Na afloop van de opnamen liet Farrell zich opnemen in een afkickkliniek. Hij liep tegen de 30 en zijn lichaam trok het niet meer: ‘Ik was aan het doodgaan.’

Sindsdien lijkt het gedaan met de uitspattingen. Farrell legde zich toe op het vaderschap (hij heeft twee zonen; de oudste, geboren in 2003, heeft een ernstige beperking door een genetische aandoening) en besloot daarnaast zijn blikveld te verbreden. Zijn dagen als ster in dure spektakelfilms leken toch al geteld, nadat het epische drama Alexander (2004) van Oliver Stone een enorme flop werd en ook de opbrengsten van Miami Vice tegenvielen. Af en toe keert hij nog terug in blockbusters, zoals de mislukte remake Totall Recall (2012), de Harry Potter-saga Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) en superheldenfilm The Batman (2022). Toch is Farrell inmiddels vooral het gezicht van bijzondere arthousefilms.

Colin Farrell in Alexander (2004).

Denk maar aan zijn fraaie samenwerking met de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos. Farrell is geweldig als de sullige gescheiden man die in The Lobster (2015) een nieuwe partner moet zien te vinden, om niet in een dier te veranderen. En hij is minstens zo goed in The Killing of a Sacred Deer (2017), waarin hij een chirurg speelt met buitenissige familieproblemen. Lanthimos prees Farrell in interviews als een acteur die onmiddellijk begreep waar hij met zijn films heen wil, hoe excentriek die ook kunnen zijn.

In een gesprek uit 2014 met de krant Los Angeles Times liet Farrell het nog lijken alsof zijn afwisselende filmkeuzen een kwestie van toeval waren. ‘Mijn filmografie ziet eruit als die van een zeer verwarde acteur die geen idee heeft wat hij aan het doen is’. Ondertussen weet hij de regisseurs en de scenario’s toch behoorlijk slim uit te kiezen. Hij werkte met onder anderen Steve McQueen (Widows, 2018), Sofia Coppola (The Beguiled, 2017) en Kogonada (het fraaie After Yang, 2021).

Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja en Justin H. Min in After Yang (2021).

Moeiteloos zette Farrell de stap van knappe, halsstarrige filmster naar alom gerespecteerd acteur. En dat zonder overdreven fysieke transformaties, zijn rol in The Batman uitgezonderd (als de Penguin is hij onherkenbaar onder een dikke laag make-up en protheses). Farrell bleek een stuk veelzijdiger dan gedacht: hij heeft een uitgesproken komisch talent en speelt met verve treurige losers, maar kan nog net zo goed een romantische hoofdrol spelen, of de held in een actiefilm.

Een mooie tussenvorm vond hij in Ron Howards sterke drama Thirteen Lives (2022), naar het waargebeurde verhaal van de Thaise jongens die in 2018 vast kwamen te zitten in een ondergelopen grot. Farrell speelt John Volanthen, een Britse IT-specialist met een vreemde hobby: grotduiken. Volanthen was een van de mannen die erin slaagden de jongens te bereiken in het kilometerslange grottenstelsel. Farrell speelt de introverte held met precies de juiste dosis bescheidenheid en doorzettingsvermogen, terwijl hij er inderdaad uitziet als de gemiddelde IT-consultant.

Van losgeslagen bad boy naar serieus acteur: het klinkt als een rechtlijnig traject, met de periode waarin hij afkickte als duidelijke cesuur. Toch klopt er iets niet helemaal in dit overzichtelijke plaatje. Hoewel Farrell in zijn jonge jaren overduidelijk worstelde met een stevige drank- en drugsverslaving, zijn er geen verhalen bekend van misdragingen op de set. Ook vielen er, opmerkelijk voor een womanizer als Farrell, sinds de start van de #MeToo-beweging nog geen lijken uit de kast. Niemand heeft de acteur beschuldigd van wangedrag.

Colin Farrell als de Penguin in The Batman (2022).

Wat blijkt: al in 2003, ten tijde van het beruchte Playboy-interview, plaatste de Britse krant The Daily Mail vraagtekens bij Farrells wilde verhalen. Twee journalisten besloten eens rond te vragen bij bekenden en familieleden, en ook bij de eigenaren van de cafés waar Farrell zich regelmatig vertoonde. Vreemd genoeg beschouwde niemand hem daar als een losbandig type. Hij dronk zijn biertjes en ging dan keurig in zijn eentje naar huis.

Iedereen die hem beter kende, omschreef hem als een beleefde, slimme jongen. Dat continue gevloek in de interviews die hij gaf? Een beetje een show, waarschijnlijk. Hetzelfde gold voor het platte Ierse accent dat Farrell zich in Amerika aanmat. Zijn broer merkte op dat hij dat niet van huis uit had meegekregen: het gezin woonde in een keurige buurt en Farrell bezocht behoorlijk elitaire scholen.

‘Ach, als je Iers bent, geeft dat je het fucking recht om je Ierse gedrag aan te dikken’, zei Farrell daarover. Het accent kwam ook voort uit heimwee, voegde hij eraan toe. Niet voor niets neemt hij om de zoveel tijd weer een film op in zijn geboorteland, van Neil Jordans Ondine (2009) tot The Banshees of Inisherin. Ondertussen lijkt hij zich ook aardig aangepast te hebben in Los Angeles, waar hij fanatiek aan yoga doet en op zijn voeding let – of zouden we ook die verhalen met een korrel zout moeten nemen?

The Banshees of Inisherin.

Misschien gaapt er helemaal niet zo’n kloof tussen Farrells beginjaren en zijn latere, bedaagde status. Een goed verhalenverteller is hij nog steeds, zoals blijkt uit het gevatte dankwoord waarmee hij twee weken geleden een Golden Globe in ontvangst nam. Stiekem was hij vast altijd al een intelligent acteur, in plaats van een complete losbol. Speelde hij een spel met de roddelpers? Was het onderdeel van een uitgekiende marketingcampagne, die keer dat een tijdschrift zijn hoofd op de voorpagina zette met de tekst ‘Have you had sex with Colin Farrell yet?’.

Het zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Farrell blijft in interviews altijd een beetje een mysterie. Hij praat makkelijk, heeft humor, maar laat uiteindelijk weinig los. Filmmakers zijn dol op hem, omdat hij zich volledig aanpast. Lang repeteren? Helemaal niet repeteren? De acteur heeft geen enkele voorkeur voor een bepaalde stijl van regisseren, zei hij in gesprek met tijdschrift The Atlantic. ‘Ik kan je niet zeggen hoe ik het liefst werk. Als ik ooit het antwoord weet op die vraag, kan ik net zo goed met pensioen gaan. Ik hou ervan als regisseurs me vertellen wat ik moet doen.’

Een kameleon, dat is hij. Het zijn vaak de beste acteurs. Dat geldt zeker voor Farrell, voor wie het acteren zozeer een tweede natuur lijkt dat hij er ook buiten de filmset rustig mee doorgaat. Het maakt dat zijn werk altijd spannend blijft; zijn persoonlijkheid zit nooit in de weg. In The Banshees of Inisherin is hij de goedheid zelve, later dit jaar beginnen de opnamen voor de televisieserie The Penguin, waarin hij zijn rol als slechterik uit The Batman voortzet. Het zal ongetwijfeld net zo overtuigend zijn.

Een korte gids door de films van Colin Farrell Beter overslaan Alexander (Oliver Stone, 2004). Met een oerlelijk blond kapsel speelt Farrell Alexander de Grote in dit in meerdere opzichten mislukte historische epos, dat door de critici werd neergesabeld. Farrell las alle recensies en schaamde zich zo dat hij even dacht nooit meer te zullen acteren. Total Recall (Len Wiseman, 2012). Een volstrekt onnodige remake van Paul Verhoevens sf-film Total Recall uit 1990. Zelfs Farrell bakt er weinig van. Miss Julie (Liv Ullmann, 2014). Een ‘stram kostuumdrama’ en ‘een zware zit’ was het harde oordeel van de Volkskrant over deze verfilming van August Strindbergs klassieke toneelstuk Freule Julie, waarin Farrell de bediende speelt van een rijke dame die haar seksuele frustraties op hem uitleeft. De moeite waard The Recruit (Roger Donaldson, 2003). Een jonge Farrell moest zich staande houden tegenover acteerkanon Al Pacino in deze degelijke en vermakelijke CIA-thriller. Dat lukte prima. In Bruges (Martin McDonagh, 2008). Lang voor The Banshees of Inisherin werkte de Ierse regisseur McDonagh al eens samen met Farrell en Brendan Gleeson. Ze vormden ook toen al een goed duo. Saving Mr. Banks (John Lee Hancock, 2013). Een kleine maar fraaie rol van Farrell als de alcoholistische vader van de pinnige schrijfster P.L. Travers, in een aangename film die vertelt hoe Walt Disney de rechten probeerde te kopen op haar boekenreeks Mary Poppins. Niet te missen The Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015). De eerste Engelstalige film van Yorgos Lanthimos werd een onverwacht grote filmhuishit, vast ook dankzij de hoofdrol van Colin Farrell, die volledig overtuigt als muizige, verwarde romanticus. After Yang (Kogonada, 2021). Farrells rol in dit bijzondere sciencefictiondrama is een lesje ingetogen acteren. Een levensechte robot geeft de geest en het verdriet van zijn achtergebleven ‘familieleden‘ is onverwacht groot. The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos, 2017). Een hoogtepunt in Lanthimos’ oeuvre, deze griezelige tragikomedie waarin een chirurg een merkwaardige schuld heeft af te lossen bij een 15-jarige jongen. Miami Vice (Michael Mann, 2006). De verfilming van de populaire tv-serie Miami Vice werd geen groot commercieel succes, maar het is een film die met de jaren alleen maar beter wordt. Een stemmige, bloedserieuze politiethriller, met degelijk werk van Farrell als drugsagent Sonny Crockett.