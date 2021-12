Het amusante, soms iets te melige Don’t Look Up is net zo satirisch als de werkelijkheid zelf ★★★☆☆

Jonah Hill, stafchef en presidentszoon in Don't Look Up

Wat als er nú een komeet recht op aarde afstevent, in een post-truth wereld? Zo eentje van het kaliber dat de dinosauriërs uitroeide, tevens bekend van de blockbuster Armageddon (1998), waarin de mensheid zich nog tijdig wist te verenigen om de planeet te redden.

Dat gegeven vormt de premisse van Don’t Look Up, de nieuwe komedie van de Amerikaanse regisseur en scenarist Adam McKay. De dodelijk baan van de asteroïde wordt ontdekt en berekend door dr. Randall Minke (Leonardo DiCaprio) en gepromoveerd astronoom Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), beiden werkzaam voor een niet bijster hoog aangeschreven universiteit. Ze weten het Witte Huis nog wel te bereiken met het onbetwiste onheil, dankzij een welwillende Nasa-employee (Rob Morgan), al wordt het onderhoud veelvuldig uitgesteld: de uit een opportunistische mix opgetrokken president van dienst (Meryl Streep) is drukker met populariteitspolls. Zij beschikt bovendien over een volkomen incapabele stafchef, tevens haar zoon (Jonah Hill), die enkel marges zoekt om electorale winst te boeken.

De wetenschap dat er nog een half jaar rest om de terminale komeet af te wenden, wordt door politici en media niet anders benaderd dan willekeurig welk entertainmentnieuws. Ze koersen daarbij op clicks en het welbekende polarisatiemodel. Al vlot is de mensheid verdeeld in zij die wel en zij die niet omhoog willen kijken, waar de heldere komeet inmiddels ook al gewoon zichtbaar is.

Minke, een pafferige DiCaprio met bril en baardje, blijkt vatbaar voor de aandacht van de televisieshows, die hem vlot inlijven en corrumperen. Geen partij voor talkshowhost en loeder Brie (Cate Blanchett), die haar nagels zet in de ijdele knuffelwetenschapper. Astronoom Dibiasky (Jennifer Lawrence met neusbel en strenge rode coupe) is de meer nuchtere alarmist van de twee, maar loopt vast als ze haar sombere boodschap niet wenst bij te schaven.

McKay, oud-hoofdschrijver van de televisieshow Saturday Night Live en regisseur van de beurscrashfilm The Big Short en de Dick Cheney-filmbiografie Vice, strikte een imposante sterrencast voor de stoet aan personages, die wel wat dun zijn voor het tot 145 minuten opgerekte rampscenario. Het amusante, soms wat gemakkelijk scorende Don't Look Up verbeeldt de huidige tijd als satire, in de wetenschap dat deze tijd de satire op eigen kracht al voorbij stevent. Uiteraard dient de asteroïde als metafoor voor de rap opwarmende aarde. En uiteraard is de grootste ramp in de rampenkomedie niet dat kosmische gevaar, maar de oenige mensheid zelf.