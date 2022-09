Het Amsterdam Fringe Festival barst van de energie, kwetsbare optredens en onverbloemd hedonisme

Danstheater Road: Onbedoeld Verberg ik 3.0. Beeld Annelies Verhelst

Het theaterfestival Fringe wordt wereldwijd in 250 steden georganiseerd en blijft in populariteit groeien. De bekendste en grootste editie, de Edinburgh Fringe in Schotland, draait vooral om de steengoede comedians die Groot-Brittannië huist. Amsterdam Fringe richt zich meer op moderne dansgezelschappen, muzikale solovoorstellingen of gewoon klassiek theater (te zien op dertig locaties). Het festival verrast ons al jaren met opkomend talent, rebelse geesten en boude performances, en dat is dit jaar niet anders.

Op de openingsdag overdondert Danstheater Road met Onbedoeld verberg ik 3.0. Zes formidabele dansers onderzoeken hoe schaamte tot uiting komt onder jongeren. Vier vrouwen en twee mannen spelen eerst korte en scherpe scènes, waarin armoede, sociale uitsluiting en het gevoel van falen worden verhuld. Op muziek van Dylan Kuyper, variërend van pompende hiphop tot vloeiende triphop, loopt een van de dansers op een gegeven moment vast in haar emoties. Prachtig hoe ze met robotachtige bewegingen verder probeert te gaan, terwijl de anderen haar in slowmotion vanuit alle kanten van het podium voorbijlopen. Het beeld van eenzaamheid grijpt je bij de keel.

Romy Stark (die tevens meedanst) en regisseur Adanma Okoro hebben een eerdere, korte performance uitgewerkt tot deze diep ontroerende voorstelling, waarin ze hun dansers aan het eind krachtig laten herrijzen en het publiek vol goede moed achterlaten. Spijtig dat er zo weinig mensen in de keurige CC Amstel theaterzaal zaten om hiervan getuige te zijn.

Op de tweede dag werd opnieuw bewezen dat hiphop en theater een uitstekende combinatie vormen. In het knusse Bijlmer Parktheater worden we voor aanvang van Kraai (door productiehuis RightAboutNow inc.) geïnstrueerd om rondom de acteurs te gaan staan. Wanneer we de zaal inlopen, worden we verrast door een pianist en drie jongens die mimen dat ze een bal overgooien; niet bepaald wat je verwacht van een hiphop-theatervoorstelling. Wanneer de muzikant vanachter zijn dj-booth de microfoons overhandigt, brengen de drie mannen op de voorgrond hun raps ten gehore, zo nu en dan onderbroken door spel (‘Damn, die fucking lach staat veel te goed op je smoel broer’) waarbij het publiek indringend wordt aangekeken. De zoektocht naar voldoening en succes van deze vier jongemannen schuurt voortdurend.

De jonge regisseur Joris Buizer weet onze aandacht van begin tot eind vast te houden, bijvoorbeeld door simpele doch rake spots te richten op een acteur die in een energieke dans of rap uitbarst. Het publiek kan ondertussen niet stil blijven staan tijdens zijn muzikale voorstelling vol jeugdig elan, die best wat langer had mogen duren.

Nachtzwemmen is een ervaring die lang in je hoofd blijft hangen. Beeld Annelies Verhelst

Een voorstelling die wel alle tijd neemt om de krochten van het nachtleven uit te diepen, is het experimentele en geestige Nachtzwemmen in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (vlakbij de Wallen). Acteurs en theatermakers Jarne van Loon en Lieselot Siddiki hebben een absurdistische ode aan de nacht gecreëerd waarin alles kan en mag. Na een bizarre opening met koorgezang van acht acteurs gekleed in witte mantels, klimt er een techno-dj uit een enorme taart die op het podium staat. De acteurs beginnen als een stel minions seksstandjes na te bootsen en eindigen in een soort ‘sekstrein’.

Hierna barst het feest pas echt los; in anderhalf uur komen op hardcore muziek, Franse chansons en zelfs Amsterdamse smartlappen verschillende nachtdieren voorbij. De dragqueen kent iedereen intussen wel, maar een angstaanjagende drag ‘clown’ of twee naakte mensen die aan een hondenriem over de vloer kruipen kunnen wat schokkend zijn voor mensen die het queer nachtleven niet van binnenuit kennen. De tijd vliegt voorbij in deze eruptie van hedonisme, waarbij aan het einde zoveel op het podium gebeurt (Loopt daar nu een dominee? En een pizzabezorger?) dat we in een soort lsd-trip lijken te zijn beland. Nachtzwemmen is een ervaring die lang in je hoofd blijft hangen en opnieuw reden geeft tot het bezoeken van Amsterdam Fringe.

Amsterdam Fringe Festival, t/m 11/9 op diverse locaties.