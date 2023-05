Het als argument gebruiken dat iets strafbaar is. Dat is welbeschouwd vreemd

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: dat is strafbaar.

Ook deze week zag ik weer eens iets op Twitter om over te schrijven, maar het is lente en ik kom graag over als iemand die daarvan met volle teugen geniet. Daarom zat ik na een heerlijke fietstocht op een zonovergoten terras in Broek in Waterland toen ik Peter Pannekoek – waarschijnlijk ook lekker wezen fietsen – hoorde klagen over de vele opengescheurde vuilniszakken in Amsterdam.

Mogelijk een onbedoeld neveneffect van het statiegeld op kleine flesjes en blikjes, dacht hij. Asociaal, vond zijn tafelgenoot, het trekt ongedierte aan. Een man die niemand leek te kennen, mengde zich in de discussie: ‘Daarnaast is het gewoon strafbaar.’ Na een beetje kloten met z’n telefoon kregen we er zelfs het wetsartikel bij.

De strafbaarheid van een gedraging wordt vaker gebruikt als argument tegen die gedraging. Dat heb ik altijd gek gevonden. Als het openscheuren van vuilniszakken niet strafbaar was geweest, had ik er volgens mij precies hetzelfde van gevonden: afkeurenswaardig, maar ook zielig voor degene die zich ertoe gedwongen voelt.

Wie op strafbaarheid wijst, vindt het vergrijp volgens mij ook weer niet zó groot; als iemand op straat twee willekeurige voorbijgangers doodschiet, hoor je nooit iemand zeggen dat dat bij wet verboden is.

Het wordt nog gênanter als de wetgever zelf op de wet wijst.

‘Door het statiegeld op blikjes en flesjes worden vuilniszakken opengescheurd.’

‘Dat is strafbaar.’

‘Ja, maar wat gaan we daaraan doen?’

‘Wij hebben het strafbaar gesteld, dat is wat wij kunnen doen.’

‘Maar wat als mensen zich daar om wat voor reden dan ook niet aan houden?’

‘Dan is dat heel gek, want we hebben met z’n allen afgesproken dat we dat gewoon niet doen.’

‘Met z’n allen?’

‘In elk geval op democratische wijze.’

‘Maar het werkt toch helemaal niet?’

‘Daar kunnen wij ook niets aan doen.’