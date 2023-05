Het allerlaatste album van de Ebony Band is een vreugdevolle afsluiting van Werner Herbers’ schitterende levenswerk ★★★★☆

In 1990 richtte Werner Herbers de Ebony Band op. In die tijd was hij eerste hoboïst van het Concertgebouworkest, en de meeste leden van Ebony speelden ook bij dat orkest. Als dirigent van zijn eigen ensemble wilde Herbers vergeten repertoire uit de eerste helft van de 20ste eeuw doen herleven.

Na zeventien jaar lang optreden in Nederland en daarbuiten – veelal met muziek die door de nazi’s als ongewenst was verklaard – richtte het ensemble zich voornamelijk op onderzoek en opnamen. Nu Herbers ongeneeslijk ziek is, wordt het waardevolle Ebony-archief (meer dan zeshonderdvijftig composities van ruim honderddertig componisten) overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut, vertelde hij in een laatste interview aan de Volkskrant.

Als ‘vaarwelsaluut’ brengt de Ebony Band nu dit allerlaatste album uit met drie cd-premières, live-uitvoeringen onder Herbers opgenomen tussen 1999 en 2005 in het Concertgebouw en Paradiso. Alle stukken zijn geschreven rond 1930 door componisten die zich vrij voelden om klassieke tradities te mengen met modernisme en populaire genres zoals jazz en tango. Alle drie moesten vanwege hun Joodse afkomst Duitsland verlaten en hun carrières voorzetten in Engeland of de VS.

In Achtung, Aufnahme!!, een korte opera van Wilhelm Grosz, betreedt een student een filmstudio om wraak te nemen op een actrice, waarna de scheidslijn tussen fantasie en realiteit steeds verder vervaagt. Het orkest speelt puntgaaf en lekker los in dit ritmisch gevatte stuk, gelardeerd met geestige tussenwerpsels op solo-instrumenten. Hoewel niet alle zangers het niveau van de musici evenaren, storten ze zich allemaal met overgave op hun rollen.

Twee potpourri’s die Herbers samenstelde van een revue van Walter Goehr en een hoorspel van Mátyás Seiber zijn doldwaze medleys van peperige jazzritmen, parodistische citaten en luchtige cabaretliedjes. Cappella Amsterdam doet mee en koordirigent Daniel Reuss ontpopt zich als een voortreffelijke stemacteur. Een vreugdevolle afsluiting van Herbers’ schitterende levenswerk.

Ebony Band Achtung, Aufnahme!! Klassiek ★★★★☆ Channel Classics