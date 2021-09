Het afstandelijk reiken naar elkaar beklijft niet bij Nederlands Dans Theater ★★☆☆☆

Tell Your Mom You Love Your Skin van Alan Lucien Øyen door Nederlands Dans Theater 1. Beeld Rahi Rezvani

Nieuw seizoen, nieuw gebouw, nieuwe gastchoreograaf. In velerlei opzichten beloofde het eerste optreden van de topgroep van Nederlands Dans Theater in het Haagse cultuurhuis Amare een spannende première te worden. De langverwachte opening van de nieuwe thuisbasis, die het dansgezelschap deelt met het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium, volgt pas in november, maar ongeduldige bezoekers ontdekken nu al fijne details zoals glazen doorkijkjes naar dansstudio's waar je dansers ziet opwarmen. Leuk bij een lekkere kop koffie (die nog in de maak is).

De nieuwsgierigheid betreft ook het Haagse debuut van de Noorse choreograaf Alan Lucien Øyen (43), die met zijn eigen Winter Guests in 2019 zo beloftevol Julidans had geopend. In Story, story, die (2019) legde deze zoon van een Bergense regisseur de door likes gedreven schijnwereld van Instagram haarfijn op de snijtafel.

Ook in Tell Your Mom You Love Your Skin worstelen zestien NDT1-dansers met het complexe vlechtwerk van wie je wanneer wilt zijn en hoe anderen naar je kijken. Hun persoonlijke uitspraken reflecteren op schaamte, maskerades, transformaties, conflicten met identiteit, gender en huidskleur. Ze ontdoen zich van clowns-, skelet- en dierenpakken, trippelen op onzichtbare hakken en cirkelen rond elkaar met de vraag ‘Wie ben ik?’. Maar hoe openhartig ook, nergens landen quotes op vruchtbare bodem. Ook het afstandelijk reiken naar elkaar beklijft niet. ‘Dans!’, zou je willen roepen. Gelukkig doen ze dat wel in het begin van het dubbelprogramma Skin of the Mind: in een uitgebreide versie van Bedroom Folk (2015) vangt het duo Sharon Eyal en Gai Behar de pulserende groepsenergie van 28 continu verende voeten en 14 schokschouderende bovenlichamen. Wie wegschiet, wordt met een collectieve zwenking terug gezogen.