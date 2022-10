Het ADE liet op menig adres het servies weer juichend uit de keukenkastjes dansen

De Franse dj Anetha op het Amsterdam Dance Event. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Ze kan er niet in, maar zit er zo te zien ook niet echt mee. De Israëlische dj Lady Dragon stapt uit de lange rij voor het cultuurhuis De Brakke Grond, waar tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) honderden producers en dj’s meedoen aan workshops en masterclasses, en rolt een sigaretje. Jammer dan. ‘Heb je een koptelefoon bij je?’, vraagt ze. ‘Luister even naar mijn nieuwe track, heb ik net gemaakt. Hij is nog niet af maar vertel even wat je vindt.’

Lady Dragon, zo te horen aan die track goed in atmosferische trance, komt net aangevlogen vanuit Israël: toch maar weer naar ADE, op het laatste moment. Niet eens om te feesten, maar vooral om te netwerken, bijvoorbeeld in de rij voor een tent waar je niet in past. ‘Je kunt hier bijna antropologisch onderzoek doen’, zegt ze. ‘Zien hoe de beroepsgroep eruit ziet.’ En jezelf in de kijker spelen bij collega’s of wat voor muziekprofessionals dan ook. ‘Wat is je nulzes? Ik app je mijn track ook nog even. Maar niet delen, graag.’

Het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Wie in Amsterdam woont, weet het. Het jaarlijkse, vijfdaagse dance-evenement is kolossaal geworden, een luidruchtig monster dat bezit neemt van de stad. Dit jaar werden feesten gehouden van de oude Bijlmerbajes tot een kantoor genaamd Raw, van een bekend kledingmerk. En ja: omwonenden van bijvoorbeeld de Hollandsche Manege aan de Overtoom hadden óók in de gaten dat ADE na een paar jaar gedwongen rust weer was begonnen, toen hun servies juichend de keukenkastjes uit danste op een bassende vierkwartsmaat uit de paardenstallen. Er werd stevig geklaagd en waarschijnlijk niet alleen rond de Overtoom, maar ook dat hoort bij de grootste manifestatie voor de dance- en clubcultuur ter wereld. Amsterdam mag daar ook trots op zijn.

Audio Obscura in de G-star factory. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Die zonder uitzondering uitverkochte ADE-feesten zijn een opsteker voor de Amsterdamse nachtclubs. Die hebben zware jaren achter de rug, en verkeren nog altijd in een noodtoestand omdat de vooruitzichten er door de huidige crisisclusterbom niet beter op zijn geworden.

Maar ADE is ook belangrijk omdat bij de conferentie werelden samenkomen, en er in mondiaal verband wordt gesproken over de dancecultuur en wat die voor de mensheid kan betekenen. Dit jaar is er veel aandacht voor het opkomende clubleven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Arabische Lente, hoezeer die ook mag zijn uitgedoofd, heeft vanaf 2010 iets in werking gezet dat nu, na corona, echt tot bloei komt.

In Bahrein, Tunesië en Palestina openen clubs en zijn de eerste dancefestivals gesignaleerd. Indrukwekkend is het verhaal van de Palestijnse dj Sama Abdulhadi, die vertelt hoe in steden als Ramallah een bescheiden technoscene borrelt. ‘Alle muziek in Palestina is politiek en patriottisch, van pop tot hiphop’, zegt ze. ‘Je wordt constant herinnerd aan de ellende in ons land en daarom is iets als techno een uitvlucht. Daarbij kun je even opgaan in iets anders, met elkaar, niet denken aan oorlog of geweld.’

Abdulhadi draaide eerst cassettes op feestjes en wist daarna de hand te leggen op een goedkoop mixertje, dat het kloppende hart werd van een kleine muziekgemeenschap. ‘Iedereen gebruikte dat ding.’ De eerste raves zijn gehouden in bijvoorbeeld Ramallah, maar daarbij moeten we vooral niet denken aan een stampend spektakel zoals in Amsterdam, waar dit weekend 400 duizend man op afkomen. ‘We werden bij de eerste feestjes omringd door militairen. Sowieso is er op het moment even niets mogelijk in Palestina. De sfeer is door het nieuwe geweld zo depressief dat niemand nog denkt aan muziek.’

Het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Toch geeft de dance in geplaagde landen hoop, zeggen ook clubeigenaren uit Libanon en Saoedi-Arabië, bij een groepsgesprek op vrijdag over dance in het Midden-Oosten. Omdat samen dansen verlossing biedt, en ook omdat een nieuwe generatie het eigen dj-talent op de ontluikende dancecultuur kan loslaten. ‘Het publiek is gretig in plaats van verwend’, zegt de Tunesische Amira Guetif, mede-organisator van het Bahreinse festival Soundscapes. De dance in het Westen heeft bewezen dat vanuit dat hongerige gevoel, dat hier oplaaide in de jaren negentig, de mooiste danscultuur kan opstomen.

Numéro Party in Lofi tijdens ADE. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

En hoe gewoon het clubleven hier misschien ook is, ondanks de problemen van de afgelopen jaren en de minachting die het nachtleven volgens betrokkenen gedurende corona ten deel is gevallen: ook de Amsterdamse feesten maken bepaald geen uitgebluste indruk. In het havengebied rond de oude NDSM-werf viert het zomerfestival Into the Woods een herfstige ADE-editie, rond negen podia en een berg verbluffende zelfbouwkunst. De melige maar ook best scherpe pop en hiphop van de Zwollenaar Nonchelange staat hier naast experimentele, meeslepende techno van de Brit Setaoc Mass. Over gezamenlijke dansbeleving gesproken.

De vanuit Syrië naar Nederland geëmigreerde Fafi Abdel Nour, die in Groningen het lhbti-feest Homoost in het leven riep, laat op het iets verderop gelegen feest van DGTL horen dat zijn soms strenge undergroundhouse iedereen aan het dansen kan krijgen. Op hetzelfde feest in de reusachtige NDSM-loods draait de Australische dj Teneil Throssell, alias Haai, samen met Romy, de zangeres van de band The Xx. Al is hun gezamenlijke set niet vlekkeloos en springt er weleens een beat uit de maat, het plezier waarmee de twee house met invloeden uit jarentachtigpop en new wave aan elkaar draaien, slaat over op het publiek.

Hoe breed de dance de afgelopen dertig jaar is geworden, is zaterdagnacht rond de Johan Cruijff Arena te zien. De gelouterde dj Carl Cox verandert de Ziggo Dome in de grootste technobunker van de wereld: wat een ongehoord strakke en bruut harde liveset knoopt de Brit hier aan elkaar, en wat een hallucinante lichtshow openbaart zich in de concerthal.

Intussen worden treinen vol hardcoreliefhebbers uitgespuugd op station Bijlmer Arena, en vormt zich een rij dancegangers in camouflagebroeken bij de Afas Live, voor een sessie beukwerk tot de dageraad. Terwijl zich in het naastgelegen voetbalstadion publiek uit een land of tachtig meldt voor een nacht blijmoedige ‘progressive house’ oftewel EDM, voor het jaarlijkse, ook aan het ADE verbonden Amsterdam Music Festival.

De Duitse Ellen Allien op ADE. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Ook hier wordt een spetterend vuurwerk ontstoken, dat extra feestelijk voelt omdat ADE na drie jaar terug is op volle sterkte. Maar ook omdat de line-up laat zien dat de Nederlandse grootheden van het eerste uur, zoals Armin van Buuren en Tiësto, nog altijd heersen aan de top van de toegankelijkste dancegenres. Je kunt bij de euforische trance- en houseset van Tiësto niet anders dan respect hebben voor deze volhouder, die opkwam in de jaren negentig, daarna een van de geliefdste dj’s ter wereld werd en nu, na bijna dertig dienstjaren, nog steeds gigantische pophits scoort, van The Business tot The Motto.

Het is prachtig om te zien hoe dancegangers uit India, Maleisië, Tunesië en Israël, te herkennen aan de vlaggen die ze als feestkleding om de schouders hebben gegooid, zich overgeven aan een lange nacht danspret, voor even vrij van zorgen.

Je weet maar nooit Het ADE is soms een hilarische cultuurclash. Voor het openingsconcert op woensdag met het Metropole Orkest meldt zich een flink ouder publiek. Maar de beveiliging is streng en fouilleert dames en heren van dik in de 70 zeer grondig. Het is tenslotte ADE, en wie weet wat ze achter de broekband of in de handtas de zaal in willen smokkelen.