‘Het Achterhuis van Anne Frank is hét schoolvoorbeeld van een boek dat ertoe doet’

Anne Sluijs van boekhandel Paagman in Delft: ‘Je merkt dat de gunfactor nog steeds erg hoog is.’ Beeld Eva Faché

Traditioneel zijn januari en februari voor de boekhandel dooie maanden; is dat nu anders?

‘Ik denk wel dat we er nu iets beter uitkomen dan normaal, je merkt dat de gunfactor nog steeds erg hoog is. Maar verder gebeurt er niet zoveel boeiends. Het voelt een beetje als een tussentijd. We zijn het programma voor de Boekenweek aan het maken, daar kijk ik enorm naar uit.’

Vind je het jammer dat de Boekenweek is uitgesteld, van maart naar april?

‘Ja, wel een beetje. Al is het evenementen-technisch wel slim. Bij ons komen tijdens de Boekenweek grote auteurs, dan is het fijn als je volop mensen mag ontvangen. Ik hoop dat straks alles soepeler is en je niet hoeft te klungelen met qr-codes.’

Deze week is ‘Geef een boek cadeau’ begonnen: Het Achterhuis van Anne Frank is te koop voor € 2,99, met de bedoeling dat mensen het cadeau geven aan kinderen die geen of weinig boeken hebben. Doen jullie er veel aan?

‘Zeker! We hebben groot ingekocht. Het dagboek van Anne Frank is hét schoolvoorbeeld van een boek dat ertoe doet en dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij hebben al vijf jaar een traditie waarbij deze cadeauboeken worden gedoneerd aan de Voedselbank. Zo komen ze echt bij de juiste gezinnen terecht.’

Komijnsplitsers van Marieke Lucas Rijneveld is jullie best verkochte boek. Over hoeveel exemplaren hebben we het dan?

‘Sinds het verschijnen van de bundel hebben wij er ongeveer honderd verkocht, dat is veel, zeker voor poëzie. Een leuk effect van de Poëzieweek.’

De Zeven vinkjes van Joris Luyendijk gaat ook lekker?

‘Veel minder hard dan Komijnsplitsers. Het wordt wel redelijk verkocht hoor.’

Hoeveel vinkjes heb je zelf?

‘Vijf! Ik ben geen man en mijn ouders hebben geen universitaire studie achter de rug. Mijn vader heeft wel altijd in het boekenvak gewerkt.’

Wat is je tip van de week?

‘Aan de randen van de dag, van Femke van der Laan. Die pure liefde en pijn en het blijven zoeken naar haar rol in dat huwelijk; dat heeft ze heel goed opgeschreven.’

Top 10 best verkochte boeken van Paagman in Delft:

1. Marieke Lucas Rijneveld: Komijnsplitsers; Atlas Contact

2. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Overamstel

3. Joris Luyendijk: De zeven vinkjes; Pluim

4. Toon Tellegen: De egel, dat ben ik; Querido

5. Teun van der Keuken: Dit is geen dieetboek; Meulenhoff

6. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

7. Eva Jinek: Droom groot; Spectrum

8. René van Stipriaan: Willem de Zwijger; Querido

9. Hanya Yanagihara: Naar het Paradijs; Nieuw Amsterdam

10. Yvonne Keuls: Gemmetje Victoria; Ambo Anthos