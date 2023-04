Het aantal particuliere musea groeit wereldwijd, maar dat maakt kunst ook kwetsbaar, vinden critici

He Art Museum (HEM), Shunde (China). Beeld HEM

Voorlinden in Wassenaar, Museum More in Gorssel, Beelden aan Zee in Scheveningen: Nederland telt acht particuliere kunstmusea. Het zijn musea waarin kunstverzamelaars hun collectie tonen, vaak gecombineerd met wisselende tijdelijke tentoonstellingen. Opvallend: zes van deze Nederlandse musea zijn in de afgelopen tien jaar geopend. Nederland staat in deze ontwikkeling niet alleen. Er zijn sinds 2000 wereldwijd meer dan 300 privémusea geopend. Daarmee staat de teller op 446.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat vandaag wordt gepresenteerd. Kunstcritici en wetenschappers zijn het er niet over eens of die trend een goede ontwikkeling is. Een positief effect is dat kunstwerken die anders mogelijk in een kelder of depot zouden blijven aan het publiek worden getoond. Een keerzijde is dat de smaak van de rijken een stempel kan drukken op de kunstmarkt en dus de kunstwereld. Bovendien worden publieke musea door de particuliere nieuwkomers beconcurreerd.

Olav Velthuis, die als hoogleraar economische sociologie de onderzoeksgroep leidt, ziet nog andere redenen om kritisch te zijn. ‘Wij signaleren verschillende ongelijkheden. Zo zijn het vooral mannen die musea openen, en dan vooral superrijke mannen in welvarende landen. Zo staan 37 museumoprichters op de miljardairslijst van Forbes, hun vermogen wordt dus geschat op minstens een miljard dollar. Je kunt hierdoor spreken over ‘culturele ongelijkheid’.’

Fondation Pinault in Bourse de Commerce, Parijs. Beeld Getty

Er zullen ook positieve kanten aan deze enorme groei van musea zitten?

‘Jazeker, een particulier museum kan een belangrijke toevoeging aan een kunstlandschap zijn, kunst presenteren op een andere manier of met een ander thema. Denk aan Museum More voor realistische kunst, dat is echt een toevoeging. En sommige musea hebben een toegankelijke kunstcollectie en bieden zo een laagdrempelige museumervaring.’

En wat beweegt een verzamelaar om een museum te openen?

‘Dat verschilt per oprichter, vaak is het een combinatie van factoren. Wat deze mensen gemeen hebben is een passie voor kunst en een verzameling die hun huis of huizen is ontgroeid. Dan komt er een filantropisch ideaal bij: ‘Ik wil dit moois delen met de samenleving.’ Er zijn ook motieven die meer met eigenbelang te maken hebben: als je een stichting opricht en de kunstverzameling daarin onderbrengt, levert dat aanzienlijk belastingvoordeel op. Bovendien maak je jezelf mogelijk onsterfelijk door je naam aan het instituut te verbinden, dat doet bijna de helft van de oprichters. Een eigen museum is natuurlijk ook een statussymbool.’

Het helpt mogelijk ook bij het opbouwen van een collectie, wanneer je tegen galeries kunt zeggen: ‘Ik heb mijn eigen museum.’

‘Bij de meest exclusieve hedendaagse kunstenaars, waarvoor een wachtlijst is, heeft een verzamelaar met een museum inderdaad zeker een streepje voor. Maar we zien dat publieke musea meestal alsnog als eerste worden bediend. Waarschijnlijk omdat die over het algemeen anders met hun collectie omgaan: ze zullen kunstwerken niet gauw doorverkopen en hebben meer aandacht voor conservering en onderzoek.’

LAM, op het landgoed van Kasteel Keukenhof in Lisse. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Wat voor soort mensen zijn het eigenlijk die particuliere musea openen, wat is hun achtergrond?

‘Het gaat over het algemeen om selfmade mannen, vaak uit de industrie of uit de financiële wereld of het onroerend goed. Het gaat echt om ondernemers.’

Joop van Caldenborgh van Museum Voorlinden vertelde ons in 2020 dat hij weleens wordt benaderd door bestuurders uit het buitenland die ook wel een museum met zijn collectie bij hen in de buurt willen. Waarom zou dat zijn?

‘Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die bestuurders kijken, maar een museum kan een snelle en effectieve manier zijn om een stad of een regio cultureel op de kaart te zetten. En het kan daarmee ook een economische aanjager zijn voor een gebied.’

Is een particulier museum voor de eeuwigheid?

‘Uit ons onderzoek blijkt dat ze behoorlijk fragiel zijn, doordat ze meestal leunen op één individuele verzamelaar. Het is een enorm kostbare activiteit om een museum te runnen. Als de oprichter komt te overlijden of er zijn financiële problemen, wat doe je dan? Deze musea krijgen vrijwel geen overheidssubsidie en ook geen geld van collega-filantropen, dus ze kunnen nergens om hulp vragen. En de passie voor kunst is ook niet genetisch overdraagbaar. We hebben schrijnende verhalen gehoord en hebben 76 privémusea geteld die zijn gesloten. Ik vond dat wel een belangrijk inzicht: het zijn machtige instellingen, maar ook kwetsbaar.’

The Broad, Los Angeles. Beeld AFP

Zet die enorme groei van particuliere musea door?

‘De vaart waarmee nieuwe musea openen, is al aan het afnemen. 2011 was het jaar waarin de meeste openden: 29 stuks, in 2021 waren het er 11. Wat mogelijk meespeelt, is dat er al zo veel particuliere musea zijn. En ik vermoed dat verzamelaars inmiddels ook zien dat het bijzonder veel moeite kost om een museum op lange termijn open te houden.’

Particuliere musea in cijfers

Wie begint een particulier museum?

57,9 procent opgericht door een man

26,6 procent opgericht door een verzamelaarskoppel

15,5 procent opgericht door een vrouw

Gemiddelde leeftijd bij oprichting van het museum: 58 jaar Waar staat een particulier museum?

De continenten met de meeste particuliere musea:

49,8 procent in Europa

28,0 procent in Azië

14,6 procent in Noord-Amerika De landen met de meeste particuliere musea:

Duitsland (60)

Verenigde Staten (59)

Zuid-Korea (50)