Het aangrijpende ‘Plus que jamais’ gaat over de wil om te leven en de kracht om te sterven ★★★★☆

Plus que jamais

In een van de vele treffende scènes uit Plus que jamais staan de hoofdpersonages samen te genieten van een concert. Dertigers Hélène en Matthieu worden eerst ruggelings getoond, als een zacht wiegend silhouet met twee hoofden. Subtieler had de Duits-Frans-Iraanse cineast Emily Atef hun ervaring van nabijheid niet kunnen verbeelden.

Vervolgens maakt de camera een kalme draai, zoekend naar de gezichten van de al jaren aan elkaar verknochte geliefden. Pas dan wordt zichtbaar dat Hélène (Vicky Krieps) niet alleen een feestelijke jurk draagt, maar ook een zuurstofmasker. Terwijl zij en Matthieu (Gaspard Ulliel) enkel met elkaar en de muziek bezig lijken te zijn, word je als toeschouwer geconfronteerd met Hélènes fragiele gezondheid. Met haar terminale ziekte, die langzaam maar zeker de lucht uit haar longen perst.

En tóch voert de breekbare warmte van het moment je weer mee, wanneer Hélène tegen Matthieu zegt dat ze van hem houdt en de zanger op het podium dat zinnetje meteen herhaalt. Zal dit hun laatste concert zijn? Lukt het hen een eenheid te blijven, ook als hij nooit echt kan voelen wat zij doormaakt?

Cruciale vragen zonder eenduidige antwoorden, die Atef (3 Days in Quiberon) vol empathie behandelt, met begrip voor alle betrokkenen. Van momenten van gedeelde intimiteit (zie ook de fraaie, naar houvast zoekende seksscène) gaat het naar afschuwelijke situaties die Hélène solitair moet doorstaan.

De situatie wordt op de spits gedreven wanneer blijkt dat Hélènes leven mogelijk gered kan worden met een longtransplantatie. Terwijl Matthieu zich in dat idee vastbijt, slaat bij Hélène de onzekerheid toe. Om helder te kunnen nadenken over de implicaties van zo’n ingreep, om überhaupt bij zichzelf te kunnen blijven, besluit ze af te reizen naar een uithoek van Noorwegen. Zonder Matthieu.

Hélène vindt niet alleen veel steun in de Noorse natuur, maar ook bij een oude longkankerpatiënt (Bjørn Floberg), die ze via diens blog heeft leren kennen en die haar ter plekke onderdak verleent. Hoe moet het verder wanneer Matthieu haar tegen haar zin komt opzoeken, hopend dat hij haar kan overtuigen zich te laten opereren?

Ulliel, die begin dit jaar overleed bij een skiongeluk, voert je makkelijk mee in Matthieus strijd. Tegelijkertijd blijft Plus que jamais vooral verankerd in Hélènes perspectief, wat je de gelegenheid geeft om te zien dat Krieps zonder meer een van de beste actrices van het moment is. Met haar spel doet ze je tijdens Hélènes aanvallen letterlijk naar adem happen, terwijl ze voortdurend de wilskracht van haar personage weet bloot te leggen.

En dan gaat het niet alleen om de wil om te leven, maar ook om de kracht om te sterven. In het bijzonder aangrijpende Plus que jamais blijken dat twee kanten te zijn van dezelfde bitterzoete werkelijkheid.