Het 25-jarige Insomnio is nog lang niet klaar met het vernieuwen van klassieke muziek

Ulrich Pöhl, oprichter en artistiek leider van Insomnio.

Pioniers. Een dapper clubje. Strijders voor de muziek van vandaag. Het mag even ronken bij het zilveren jubileum van Insomnio, het Utrechtse ensemble voor nieuwe muziek. Want net denk je: bestaan ze nog, of de musici duiken op met een opmerkelijk concert of verrassend album. Woensdag klinkt hun jubileumconcert in TivoliVredenburg.

In 25 jaar gingen ruim 500 composities door de handen van Ulrich Pöhl, de oprichter en artistiek leider. Hij vernoemde de groep naar de insomnio, slapeloosheid, uit een gedicht van Jorge Luis Borges. Het ensemble werkte met componeervorsten als Pierre Boulez en ventte de nieuwe muziek uit tot in Zuid-Afrika en China.

Maar financieel, zegt Pöhl, is het om slapeloos van te worden. ‘We zijn structureel ondergefinancierd, we hebben bijvoorbeeld geen kantoor en niemand in dienst. De muziek die we spelen is steevast nieuw, of vrijwel nieuw. Dat vergt van musici aanzienlijk meer voorbereiding dan voor een klassiek orkestwerk of een strijkkwartet. Het verklaart waarom we experts zijn geworden in superefficiënt repeteren.’

Ooit vroeg een fonds: is de werkdruk dan niet te hoog? ‘Natuurlijk’, antwoordde Pöhl. ‘Maar niemand wil het bijltje erbij neergooien. Voor de uren die de musici er thuis in stoppen, kan ik ze helaas niet betalen. Wel voor de repetities en concerten, netjes volgens de Fair Practice Code. Want dat is het gekke: voor bijna alles wat we aanvragen, krijgen we wél projectsubsidie.’ Het betekent: elke aanvraag weer van voor af aan beginnen. Risico’s nemen op hoop van zegen. ‘Als ik bijvoorbeeld morgen een concert verkoop voor mei 2025, kán ik een projectsubsidie nog niet eens aanvragen.’

Insomnio kent drie verschijningsvormen. In kamerorkestbezetting speelt de groep moderne klassiekers van de afgelopen halve eeuw, denk aan muziek van componist Iannis Xenakis en Frank Zappa. Er zijn projecten in klein formaat, van solo-instrument tot strijkkwartet. En Insomnio doet aan onderzoek. In coronatijd werd Touch-Lab ontwikkeld, software waarmee musici waar ook ter wereld via internet kunnen samenspelen, zonder hinderlijke vertraging op het audiokanaal. Zo kon Insomnio tijdens de lockdowns op afstand blijven repeteren.

Pöhl: ‘Gek genoeg bestond dat nog niet. Op ons jubileumconcert presenteren we Touch-Lab-Terminal. Dat is ons digitale platform waarop vanaf nu ook andere musici kunnen inloggen. Het enige wat ze nodig hebben is een kleine computer met de juiste software. Je hoeft alleen maar op de aanknop te drukken.’

Insomnio demonstreert Touch-Lab woensdag door live samen te spelen met musici in Berlijn. ‘We brengen een stuk in première van de Duits-Indiase broers Vivan en Ketan Bhatti, een sensatie in de Berlijnse scene. Wat ze maken gaat richting dance music, dat wordt echt een feest. We duiken ook in ons verleden, met bijvoorbeeld muziek van Roderik de Man en Harrison Birtwistle, componisten die ons hebben gevormd.’

Over nieuwe muziek klinkt vaak de klacht: jammer dat er na de eerste uitvoering zelden een tweede komt. Veruit de meeste stukken wacht vergetelheid. ‘Vervelend’, zegt Pöhl, ‘maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Hoe graag we het ook zouden veranderen, in de tijd van Mozart en Beethoven ging het niet anders.’