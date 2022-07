Het 17 meter lange dodenboek van Qenna is voor het eerst in zijn geheel te zien

Vel 8 van het dodenboek de Griekse handelaar Qenna, te zien in de tentoonstelling ‘De papyrus uit het graf van Qenna’ van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Beeld Collectie RMO

Het ‘dodenboek’ van Qenna is een drieduizend jaar oude verzameling spreuken die werd gevonden in een graftombe in de heuvels van Luxor. De Egyptische papyrusrol van 17 meter lag opgevouwen over het gemummificeerd lichaam van de Griekse handelaar Qenna. Sinds het object in 1835 werd aangeschaft door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, is de papyrus meermaals in delen te bewonderen geweest. Nooit eerder was het ‘dodenboek’ (in het Oudegyptisch: ‘de spreuken voor het uitgaan bij dag’) helemaal te zien.

‘Nu alles achter elkaar in een lange vitrine ligt, krijg je pas echt een beeld bij de bedoeling van dit object’, zegt conservator Daniel Soliman enthousiast. ‘Deze rol verbeeldt de reis van Qenna, met als einddoel zijn meedraaien in de kosmische orde van de goden. Onderweg komt hij voor verschillende rechtbanken en beproevingen te staan. De spreuken moeten hem helpen bij een positieve uitkomst.’

Voordat de 38 delen van de papyrusrol samen een plek konden krijgen achter glas, werd drie jaar lang aan de restauratie gewerkt. Met hulp van de Vereniging Rembrandt kon het museum drie papierrestauratoren aanstellen. Zij moesten onder meer veel van de 19de-eeuwse ingrepen terugdraaien. ‘De hele achterkant was met dik papier beplakt’, legt restaurator Eliza Jacobi uit. ‘Ongetwijfeld met de beste intenties, maar de papyrus trok er krom door.’

Overtollige lijmlagen werden opgelost en pigmenten werden met infrarood en ultraviolet licht geanalyseerd. Reparaties werden uitgevoerd met dun, vrijwel doorzichtig Japans papier, een methode die in het Westen pas enkele decennia in zwang is. ‘Mijn hele kamer lag vol’, zegt Jakobi, doelend op de stapels prints van de afzonderlijke delen die ze voor haar onderzoek gebruikte. Naast de studie die ze maakte van de materialiteit van de papyrus, onderzocht ze aan de hand van de schade hoe de rol ooit moet zijn opgevouwen.

Om dat puzzelen te vergemakkelijken, maakte ze een handzame versie van het dodenboek. ‘Ongeveer elke 2,6 meter komt er een opvallende schade terug. Deze schade is symmetrisch, waardoor we de conclusie kunnen trekken dat dit het punt is waarop de vellen in elk geval gevouwen zijn geweest. We weten dat er bij begrafenissen als die van Qenna harsen over het lijk of de kist werden gegoten, die aan de papyrus bleven plakken. Daardoor weten we dat het meest beschadigde deel onderop lag.’

In de expositie wekken animaties de rol tot leven. Zo is op een van de schermen de handelaar Qenna te zien, nadat hij onder invloed van een spreuk de gedaante heeft aangenomen van een vogel met een mensenhoofd. In de animatie klappert hij met zijn pas ontvangen vleugels. De bewegende beelden tonen bovendien hoe de makers van de papyrus de muren van Qenna’s graftombe trachtten af te beelden. Vanwege de manier van perspectieftekenen van de oude Egyptenaren helpt het om delen van de papyrus als een verpakkingsdoos in elkaar te zien worden gevouwen. Ook vullen de animaties door schade ontstane lacunes in het dodenboek op.

Al sinds de 19de eeuw wilde het museum de originele staat van de papyrus voor een breed publiek inzichtelijk maken. Met dat doel gaf het museum al in 1882 een boek met lithografieën uit. ‘Je moet je bedenken dat lithografie in die tijd de nieuwste, modernste technologie was’, aldus Jacobi. ‘Door de animaties op de afbeeldingen uit die uitgave te baseren, zet het museum als het ware de historische lijn voort.’

De duizenden jaren oude afbeeldingen van monsters met krokodillenhoofden en hiërogliefen in rode en zwarte inkt spreken met hun filmische zeggingskracht ontegenzeggelijk tot de verbeelding. Maar volgens Soliman ligt de waarde van de papyrus vooral in wat die zegt over een vooralsnog onveranderde, ogenschijnlijk universele wens: ‘Het gaat hier niet om een of andere obscure doodscultus. Bij de oude Egyptenaren stond het contact van de gestorvene met de nabestaanden juist centraal. In die zin zegt de papyrus vooral iets over een gedeeld menselijk verlangen naar leven.’

De papyrus van Qenna, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, t/m 4/9.