Hermitage heropent met exposities rond één meesterwerk, Het melkmeisje trapt serie af

Hermitage Amsterdam. Beeld Pauline Niks

Koningin Beatrix en de Russische president Dmitri Medvedev openden de Hermitage Amsterdam in 2009. De eerste expositie, Aan het Russische hof – Paleis en Protocol in de 19de eeuw, trok in zeven maanden 705 duizend bezoekers. Er zou een reeks van blockbusters volgen met schatten uit Sint-Petersburg.

Na de Russische inval in Oekraïne verbrak Hermitage Amsterdam de banden met Sint-Petersburg. Een nieuwe tentoonstelling met geleende Russische kunstschatten werd afgeblazen. Over enkele maanden moet er een nieuw plan komen voor een doorstart van het museum. Tot die tijd komen er ‘focustentoonstellingen’ onder de naam Dutch Heritage Amsterdam. Het Rijksmuseum leent Het melkmeisje uit van vrijdag 1 april tot en met zondag 15 mei.

Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Beeld Corbis via Getty Images

Genereuze geste

‘Dit is een fantastische en ontzettend genereuze geste’, zegt directeur Annabelle Birnie van Hermitage Amsterdam. ‘De deuren van onze vleugel gaan weer open. Dit was de helpende hand die we nodig hadden. Ik doe hierbij ook een oproep aan andere collega’s om het prachtige initiatief van het Rijksmuseum te volgen. Dankzij de Museumvereniging kregen we al mooie voorstellen, om het publiek mee te verrassen. We willen er een bijzondere serie van maken.’

In het grote gebouw aan de Amstel zijn meer tentoonstellingen te zien. Sinds 2016 is ook het Outsider Art Museum in de Hermitage gevestigd. Het Amsterdam Museum, op de eigen locatie dicht vanwege een verbouwing, laat er de expositie Panorama Amsterdam zien.