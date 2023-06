Hermitage Amsterdam wordt het H’art Museum, met kunst uit Londen, Parijs en Washington

De Hermitage in Amsterdam. Beeld ANP

Het was een unieke situatie: een museum dat opeens zonder collectie zit. Op 3 maart 2022 verbrak Hermitage Amsterdam de banden met Rusland, vanwege de inval in Oekraïne zeven dagen eerder. Het museum aan de Amstel, dat zelf geen kunst bezit, kon daardoor niets meer lenen uit de enorme collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Sinds de opening in 2009 had het dertig tentoonstellingen samengesteld uit de ruim drie miljoen objecten die het Russische staatsmuseum bezit.

Annabelle Birnie (54), directeur van Hermitage Amsterdam, maakte maandag tijdens een persconferentie bekend dat de Russische hofleverancier is ingeruild voor drie andere musea, en niet de minste: Centre Pompidou in Parijs, British Museum in Londen en Smithsonian American Art Museum (SAAM) in Washington. Met bruiklenen uit de collecties van deze musea zullen tentoonstellingen worden gemaakt die in Amsterdam te zien zijn.

Ook krijgt Hermitage Amsterdam een nieuwe naam. Vanaf 1 september zal het H’art Museum gaan heten. In het logo is de apostrof vervangen door een grote, roze stip, die in de digitale versie pulseert als een hart. Door de apostrof en de stip krijgt het woord ‘art’ extra nadruk, legt Birnie uit. ‘Kunst raakt je in je hart’, zegt ze over de nieuwe naam. ‘Het staat aan de basis van alles wat we doen. Sam Francis, een Amerikaanse abstracte kunstenaar, zei: ‘Art is at the heart of the matter.’’

Het nieuwe logo met de pulserende stip.

Volgens Birnie is al kort na de breuk met Sint-Petersburg gekozen voor deze nieuwe koers, toen haar organisatie ook bezig was met het opzetten van een noodprogramma. Het Rijksmuseum bleek bereid te zijn om Het melkmeisje van Johannes Vermeer uit te lenen, een van de werken uit de Eregalerij.

Birnie: ‘Dat het Rijks daartoe bereid was, deed me met de ogen knipperen.’ Daarna stemden ook het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en Museum Boijmans Van Beuningen in met het uitlenen van een belangrijk werk. ‘We voelden ons gesteund door topmusea. Dat gaf zelfvertrouwen. We realiseerden ons dat dit de league is waarin we thuishoren.

‘We kregen van alles aangeboden, je bent een kans voor heel veel mensen. We hebben snel besloten: we willen doorgaan met het tonen van museale kunst uit alle eeuwen en we willen de absolute wereldtop. Dus hebben we meteen hoog ingezet. Omdat we geen subsidie ontvangen, kunnen we onze eigen koers bepalen en snel schakelen. We hoeven niet eerst een plan te schrijven voordat we het kunnen uitvoeren.’

Hermitage-directeur Annabelle Birnie: ‘Kunst raakt je in je hart.’ Beeld Pauline Niks

Discussie rond koloniale kunst

Met het Centre Pompidou, dat van 2024 tot 2030 dichtgaat vanwege een verbouwing, is een vijfjarig contract gesloten om elk jaar een nieuwe tentoonstelling te maken die vijf maanden in Amsterdam zal staan. De eerste, die opent in de zomer van volgend jaar, gaat over het werk van Wassily Kandinsky (1866-1944). Centre Pompidou bezit meer dan honderd schilderijen, honderd gouaches en vijfhonderd tekeningen van de Russische kunstenaar, die als een van de pioniers van de abstracte kunst geldt.

Met het British Museum en het Smithsonian American Art Museum zijn driejarige overeenkomsten gesloten voor exposities die vanaf 2026 in Amsterdam zullen plaatsvinden. Die moeten nog worden ingevuld, al is al wel duidelijk dat de expositie Feminine power wordt overgenomen die vorig jaar in het British Museum was te zien. Deze tentoonstelling gaat over de invloed van spirituele vrouwen door de eeuwen heen op religies in de wereld. ‘Wat ook aantrekkelijk voor ons is dat het British Museum midden in de discussie zit over de teruggave van koloniale kunst’, zegt Birnie. ‘Daar kunnen we wat mee doen.’

Het Smithsonian American Art Museum is volgens haar interessant omdat het louter Amerikaanse kunst heeft, van klassieke schilderijen van landschappen tot een ‘fantastische’ videocollectie. ‘Daar weten we in Nederland niet zo veel van. En het Smithsonian museum is heel goed in het leggen van een verbinding met de maatschappij van nu.’ Vanaf vandaag wordt, als voorproefje, in een tijdelijke H’art Museum-zaal een video-installatie uit het Amerikaanse museum gepresenteerd: Clubbing uit 2012 van Martine Gutierrez.

Op reis voor de bezoeker

Mogelijk komt er nog een vierde kunstinstelling als partner bij, zegt Birnie. Daarmee zijn nog besprekingen gaande. Een museum met vaste samenwerkingspartners bestaat in Nederland volgens haar nog niet. In Europa zijn er daarvan maar een paar, zoals het Grand Palais in Parijs en de Kunsthalle in München. ‘Wij gaan op reis voor de bezoeker’, zegt Birnie, ‘zodat je niet naar Londen, Parijs of Washington hoeft. Als we veel publiek weten te trekken, scheelt dat een hoop vliegbewegingen.’ In 2017 ontving het museum in Amsterdam een recordaantal van 503.000 bezoekers.

De breuk met Rusland is achteraf gezien een les, stelt Birnie. ‘Met één partner ben je kwetsbaar. Nu hebben we er minstens drie, voor een periode van drie tot vijf jaar. Dat geeft veel meer stabiliteit voor de lange termijn.’ Het is volgens haar de juiste beslissing geweest om de banden kort na de inval in Oekraïne te verbreken. ‘Het wordt steeds herbevestigd dat we een goede keuze hebben gemaakt. Want de oorlog, met al zijn verschrikkelijkheden, duurt maar voort. Ik ben blij dat we die samenwerking ruim een jaar geleden achter ons hebben gelaten en met een schone lei kunnen beginnen.’

Centre Pompidou Het Centre Pompidou, dat in 1977 werd geopend in een futuristisch ogend gebouw in Parijs, heeft een collectie met 140 duizend objecten moderne en hedendaagse kunst, naar eigen zeggen de grootste in Europa. Daarin zit uiteraard werk in van Franse kunstenaars (zoals Yves Klein, Marcel Duchamp, Henri Matisse, Fernand Léger en Louise Bourgeois), maar ook van kunstenaars van buitenlandse afkomst (bijvoorbeeld Wassily Kandinsky, Joan Miró, Marc Chagall, Otto Dix en Constantin Brancusi). Centre Pompidou trok voor de coronapandemie jaarlijks meer dan drie miljoen bezoekers. Het museum wordt tussen 2024 en 2030 verbouwd. Het wil zijn collectie graag uitlenen om nog geld te kunnen verdienen.

Het Centre Pompidou in Parijs. Beeld Getty

British Museum Het British Museum is een van de best bezochte kunstmusea in de wereld. In 2013 trok het een recordaantal van 6,7 miljoen bezoekers. Vorig jaar waren dat er 4,1 miljoen, nog steeds veel gezien de fors gedaalde bezoekersaantallen als gevolg van de coronapandemie. Het museum in Londen, geopend in 1759, heeft een collectie van acht miljoen objecten, vooral archeologische vondsten uit de hele wereld. Veel daarvan is afkomstig uit voormalige koloniën van Groot-Brittannië. De roep klinkt steeds luider dat voorwerpen uit het British Museum moeten worden teruggegeven aan het land van herkomst. Over de beroemde Elgin Marbles uit Griekenland woedt al vele jaren een discussie.

The British Museum in Londen. Beeld Getty

Smithsonian American Art Museum Dit kunstmuseum in Washington heeft een bescheiden collectie: 46 duizend werken die op Amerikaanse bodem zijn gemaakt, van klassiek tot hedendaags. De instelling maakt deel uit van de Smithsonian Institution, die 21 musea, 21 bibliotheken, een dierentuin en meerdere onderzoeks- en educatiecentra omvat. Dit conglomeraat beheert het duizelingwekkende aantal van 157,2 miljoen objecten, waarvan het overgrote deel wetenschappelijk is. De Smithsonian Institution heeft sinds de oprichting in 1846 een kunstcollectie, maar die werd pas in 1968 in een apart gebouw ondergebracht. In 2000 kreeg dat museum zijn huidige naam. Het Smithsonian American Art Museum trok in 2019, voor corona, twee miljoen bezoekers.

Het Smithsonian American Art Museum in Washington. Beeld Timothy Hursley