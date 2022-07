Herman de Man wilde met zijn boeken boeren verheffen, maar na de oorlog raakte hij verbitterd

Het gezin van Herman de man. Marietje, Eva de Man-Kalker, voor haar: Magdaleentje, daarnaast Jochie. Rechts naast Eva: Jan, in het wagentje Pietertje, achter hem Herman de Man. Geheel rechts: Anneke en Joost. (Fotobureau 'Gazendam') Beeld Collectie Gé Vaartjes.

Op zondag 26 juli 1942 – tachtig jaar geleden dus – lazen priesters in de Nederlandse rooms-katholieke kerken een brief voor waarin protest werd aangetekend tegen de groeiende Jodenvervolging. Exact een week later nam de Duitse bezetter wraak door katholiek gedoopte joden op te pakken en te deporteren. Onder hen de echtgenote en vijf kinderen van schrijver Herman de Man (1898-1946), vooral bekend van zijn roman Het wassende water, die in 1985-1986 als succesvolle televisieserie te zien was.

In zijn werk gaf De Man een scherp beeld van de starre calvinistische boerenbevolking in de Lopikerwaard. Hij hekelde de conventies van dat milieu, met zijn dode conservatisme en zielloze godsdienstigheid. Thema’s van zijn boeken zijn de strijd tussen traditie en vernieuwing, opstandigheid tegen de maatschappelijke orde en het verlangen naar zuiverheid in een onzuivere wereld. Dat laatste was de neerslag van De Mans persoonlijke – en succesloze – strijd. Met zijn werk hoopte hij ‘de boer’ te vernieuwen en te verheffen. Wat zou De Man geschreven hebben over de huidige stikstofonrust, vraag je je af.

Zijn sociaalkritische regionale romans vonden een groot publiek en kregen ook literaire waardering, maar anno 2022 is alleen Het wassende water nog verkrijgbaar. Vorig jaar was er even hernieuwde aandacht door een aan hem gewijde activiteitenmaand in de Lopikerwaard. Frits Spits besteedde toen in zijn radioprogramma De Taalstaat aandacht aan De Mans wrange roman De barre winter van negentig.

Beeld BW Eenmalig

Herman de Man is het pseudoniem van Salomon Herman Hamburger. Hij en zijn eveneens Joodse vrouw gingen lang voor de oorlog over op het rooms-katholieke geloof en ook hun kinderen werden katholiek gedoopt.

Op de zomerse tweede augustus van 1942 haalden een veldwachter en een wachtmeester – er kwam geen Duitser aan te pas – Eva de Man en vier van haar kinderen uit hun huis in het Noord-Brabantse Berlicum. Op een open boerenkar werden ze naar Vught gebracht. Vandaar ging het naar Kamp Amersfoort en vervolgens naar Westerbork. Oudste zoon Jan werd uit een klooster in Rijswijk weggehaald, zoon Joost en dochter Marietje, die ook elders verbleven, konden onderduiken.

Meteen na aankomst in Auschwitz, op 9 augustus, werden Eva en haar kinderen Anneke, Jochie, Pietertje en Magdaleentje vergast. Jan stierf in hetzelfde kamp op 30 september.

Magdaleentje, de dochter van Herman de Man.

Herman de Man ontsprong de dans. Hij was op 30 april 1940 naar de Franse Alpen vertrokken, om daar op een boerenzolder aan een nieuwe roman te werken, ver van zijn drukke gezin. Het lijkt nu onbegrijpelijk, zijn vertrek tien dagen vóór de Duitse inval in Nederland, maar die verwachtte men toen niet. ‘Zeer bevoegde instanties zeiden hem met een gerust hart dat er geen vuiltje voor ons land aan de lucht zat’, schreef zijn vrouw aan de Vlaamse auteur Stijn Streuvels, literair voorbeeld en vriend van De Man.

Toen De Man hoorde dat Duitsland Nederland was binnengevallen, probeerde hij meteen terug te keren. Op het consulaat in Parijs vertelde men hem echter dat hij aan een onmogelijke onderneming begonnen was – hij kon maar beter teruggaan naar de Alpen. Daar bleef hij tot begin 1942, toen hij via Lissabon naar Londen reisde, waar hij medewerker van Radio Oranje werd. Hier ontving hij het telegram dat hem op de hoogte bracht van de deportatie van zijn vrouw en vijf van zijn kinderen.

Op 29 juli 1942, vijf dagen vóór het wegvoeren van zijn gezin, had De Man in een radio-uitzending gesproken over duizenden ‘weerloze Polen’, die ‘in gaskamers afgemaakt zijn geworden’. Voor zover bekend was hij de eerste die bij Radio Oranje over gaskamers sprak. Dat het overgrote deel van zijn gezin elf dagen later eenzelfde lot als de weerloze Polen zou treffen, kon hij niet vermoeden.

Medio 1945 keerde De Man terug in Nederland, vanaf Curaçao, waar hij twee jaar omroepleider was geweest van de Curaçaose Radio Omroep. Hij trof er zijn enige nog levende kinderen aan, Marietje en Joost. In zijn (huur)huis waren inmiddels nieuwe bewoners getrokken.

Al snel na het wegvoeren van het gezin waren inwoners van Berlicum het huis binnengedrongen. Ze verlieten het met geroofde spullen. Het literaire archief van Herman de Man ging verloren, zijn huisraad werd versleept door Berlicum. De huisbaas plaatste onder meer de bibliotheek op zijn zolder en gebruikte deze na de bevrijding als onderpand toen hij De Man confronteerde met een kleine huurschuld: als die niet voldaan werd, kon hij naar zijn bezit fluiten. Een furieuze De Man betaalde niet.

Verbitterd en rancuneus keerde hij het schrijverschap de rug toe. Samen met een vriend zette hij een firma op die zich richtte op de import van Engelse auto’s en motoren. Op 14 november 1946 keerde hij uit Londen terug van een zakenreis. De Dakota waarin hij zat sloeg bij de landing op Schiphol te pletter. Alle 26 inzittenden kwamen om. Het leven van de 48-jarige Herman de Man, beroofd van zijn vrouw, vijf kinderen, zijn bezittingen en zijn illusies, eindigde even explosief als hij het had geleefd.