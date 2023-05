Herien Wensink schreef een roman over de jeugdliefde van haar moeder: ‘Wie was deze Amerikaanse soldaat?’

Portret van de Amerikaanse soldaat Steve Mullins. Beeld Judith Jockel

‘I have two gifts to give, my life and love. My life I give to my country. My love I give to you.’

Dit verhaal begint met een foto. Een portret van een knappe jongeman in officiersuniform, waar deze tekst bij stond geschreven. Als kind trof ik het aan op de rommelzolder van ons huis, half verscholen achter de verkleedkist. Een fraai gouden lijstje, met achter glas die mooie blonde jongen – ja, een jongen is het nog. Hij heeft gladde roze kaken, nog nauwelijks baardgroei en dromerige ogen met lange wimpers. Zijn haar is militair gemillimeterd – een gevechtsklaar kapsel. Hij poseert met een aarzelend lachje: hij is het niet gewend om te worden gefotografeerd. Later zal ik ontdekken dat hij op de foto 19 jaar is, een jongen verkleed als man.

Behalve zijn schoonheid zijn er twee dingen die me mateloos fascineren. Eén: deze soldaat is niet mijn vader. Twee: hij was wél verliefd op mijn moeder. Dat blijkt althans uit die tekst die hij op de foto heeft gekrabbeld. Hij ondertekent met ‘Love, Steve.’ Steve? Wie was deze jongen, en wat deed hij op onze zolder? Later, veel later, besloot ik dat uit te gaan zoeken.

Eerder had ik alleen korte gesprekken over Steve gehad met mijn moeder, Anne. Nietszeggende flarden, waar ik jarenlang genoegen mee nam. Anne had in 1965 een jaar op een high school in Amerika gezeten, in Shady Spring, West Virginia – een plaatsnaam als uit een sprookjesboek. Daar had ze deze Steve ontmoet. Toen ze terug was in Nederland zijn ze blijven schrijven. Later werd hij uitgezonden naar Vietnam. Daar was hij op 20-jarige leeftijd gesneuveld. En o ja, hij had haar geld nagelaten.

Dat was het, leek het toen, maar dat was natuurlijk maar een fractie van het verhaal.

Want hoe zat het eigenlijk precies tussen hen? Waarom liet hij haar dat geld na? Toen ik ernaar begon te vragen, bleken er op die zolder ook brieven te zijn bewaard. Negenenveertig, om precies te zijn. En toen ik die brieven ging lezen, begon dit verhaal pas echt.

Grease meets Apocalypse Now

‘Mijn liefste Anne, zo lang al probeer ik mijn gevoelens op papier te zetten, en opnieuw zal ik nu een poging doen. Al betekenen de woorden die ik schrijf waarschijnlijk meer voor mij dan voor jou.’

Hij schrijft met zwarte pen in een zwierig handschrift waarbij de ‘y’, de ‘f’ en de ‘g’ van sierlijke krullen worden voorzien. ‘My darling Anne’, is de aanhef, inclusief twee van die krullen. De datum is 23 mei 1967. Steve was toen nog 18, Anne net 19. Maar zijn toon is ernstig, plechtig bijna. ‘Heel eerlijk, lieve Anne: ik ben bang. Ik voel niet langer de drang om naar Vietnam te gaan. Nu ik me verzekerd voel van jouw liefde, is mijn leven me zoveel meer waard.’

Het is 1967: het jaar van de ‘summer of love’, maar ook het jaar dat er in Vietnam 11.363 Amerikaanse soldaten sneuvelen, en vele tienduizenden Amerikanen tegen de oorlog demonstreren. Een highschoolliefde in tijden van oorlog; Grease meets Apocalypse Now.

‘In januari zal ik waarschijnlijk door een rijstveld baggeren of zwoegen over hete, stoffige wegen. Als ik lang genoeg blijf leven, ben ik volgende zomer nog daar. Laten we hopen dat er een kans is dat ik naar je terug kan keren.’

Negenenveertig hartstochtelijke, vastberaden liefdesbrieven stuurde Stephen Ralph Mullins (1948-1969) aan mijn piepjonge moeder, de een nog mooier dan de ander. De vroegste brieven werden aan haar doorgegeven in een klaslokaal, in Beaver, Raleigh County, West Virginia. Potlood op lijntjespapier uit een schoolschrift, Shady Spring High School, Class of ’66. Terwijl ik ze lees lijken de donsgrijze letters voor mijn ogen te vervagen. Latere brieven zijn geschreven met zwarte pen op dik, militair briefpapier. Die zijn verstuurd vanaf militaire bases in South Carolina, Georgia en Kentucky.

Anne heeft ook teruggeschreven, dat blijkt wel uit zijn woorden. Ze schrijft alleen minder vaak dan hij – soms klaagt hij dat het lang geleden is, drie weken, een maand, dat hij iets van haar hoorde. ‘Schrijf me alsjeblieft’, lees ik dan, ‘je hebt geen idee hoeveel dat voor me betekent. Je brieven zijn als zachte sneeuwvlokjes op koude, droge grond’.

Mijn moeder een keurige Sandy, Steve de stoere Danny Zuko

De liefde voelt soms wat eenzijdig, maar dat kan ook zijn omdat ik alleen zijn brieven heb. Veel wil mijn moeder er anno nu niet over kwijt – ze was zo jong, wat wist ze van ‘liefde’? Maar ze gaf me wel haar dagboek uit die tijd te lezen, en zo leerde ik mijn moeder op een nieuwe manier kennen: als een montere, intelligente, ambitieuze tiener die als ‘exchange student’ op een high school in Amerika gaandeweg heel eenzaam en onzeker werd.

Het is een lief meisjesdagboek, in wit, rood, roze en zachtblauw. Op de kaft staan afbeeldingen van vliegtickets, koffers en reistassen, van een Griekse zuil, een Alpenslee, het Ritz Hotel in Parijs. Op andere plaatjes kussen modieuze meisjes in Jackie Kennedy-outfits met knappe jongemannen in pak.

Anne schrijft voor het eerst vanaf de SS Rijndam, het schip dat haar vanuit Rotterdam naar Amerika brengt. ‘Lief dagboek’, begint ze, al constateert ze meteen zelfkritisch dat ze nu klinkt als Katrien Duck. Na aankomst doet ze in het boekje verslag van haar activiteiten in Shady Spring en omgeving: haar lesrooster op school, het ritje met de gele schoolbus, de gastgezinnen waar ze logeert. Ze doet aan schooltoneel, gaat naar de kerk, het openluchttheater, de kermis en de drive-inbioscoop. In mijn hoofd veranderen haar woorden in scènes uit highschoolfilms, met mijn moeder als de naïeve Sandy en Steve als stoere Danny Zuko.

Op 20 september 1965, in de aanloop naar een schoolfeest dat ter ere van haar wordt gegeven, schrijft ze voor het eerst over Steve. ‘Op school maken ze al voorbereidingen voor de fuif. Steve Mullins kan heel leuk tekenen en hij maakt de tekeningen. Hij en ik plagen elkaar altijd. Hij noemt mij Peanuts en ik noem hem Creep. Hij heeft heel guitige ogen.’

Zo duikt hij nog een aantal keer op in haar dagboek (‘ik vind hem enig!’), voordat het eindigt op 27 oktober. Dan is er een kleine sprong in de tijd, en beginnen zijn brieven in december. Volgens mijn moeder bleef het in de tussentijd bij een paar dates en één kuise kus, maar hij spreekt in die brieven ronduit over liefde. En als zij na het schooljaar in Amerika terugkeert naar Nederland, blijft hij haar schrijven: drie jaar lang, bijna wekelijks een brief. Hij schrijft over trouwen, over kinderen krijgen, hij zal haar naar Amerika halen, hun huis laten bouwen. Hij belooft voor haar te zorgen, wat er ook gebeurt. Ik vind zijn grote woorden verrassend en ontroerend. Wat verklaart die koppige toewijding aan een meisje uit een ver land dat hij maar zo kort heeft gekend?

‘A somewhat scary future’

Om die vraag te beantwoorden ben ik dieper zijn jeugd en de geschiedenis van zijn geboortestreek ingedoken, en daarbij kreeg ik hulp van Ron Williams. ‘Ronnie’, voor intimi, is nu 74, en was de beste jeugdvriend van Steve vanaf dat ze 7 en 8 jaar oud waren. Hun vaders werkten samen in de kolenmijn, en toen de vader van Steve in 1963 een melkveehouderij begon, gingen Ron en Steve, 14 en 15 jaar oud, daar werken. ‘Dus Steve en ik gingen samen naar school, werkten samen en speelden samen, met een grote nadruk op spelen’, schreef Ron. Ze hadden een vredige en gelukkige jeugd, zegt hij, al was de toekomst enigszins beangstigend. ‘A somewhat scary future’, in zijn woorden.

Twee jaar lang mail ik wekelijks met Ron, en later zou hij me ook rondleiden door het decor van hun jeugd in Raleigh County, West Virginia. Opgroeien in de bergen van West Virginia is een jongensdroom van kamperen, bomen klimmen, zwemmen, vissen en jagen. Later gaan Steve en hij samen roken en drinken bij Steve’s Victory Cafe en meisjes versieren bij de ‘Record Hop’ aan de oevers van Little Beaver Lake. Ze spijbelen, stelen whisky, gaan op dubbeldate, doen aan ‘drag racing’ – de steile Cherry Creek Dip is een beruchte plek voor illegale straatraces. Onherbergzaam gebied, afgelegen boerderijen, straatraces en jongens op zoek naar roem en eer – het is alsof de complete Stephen King-catalogus voorbij komt.

Uit Rons verhalen ontstaat een filmisch, nostalgisch beeld van een landelijk, ongerept Amerika, eind jaren vijftig, begin zestig. Maar er is ook een andere kant, de ‘somewhat scary future’: er is geen werk. Ja, in de mijnen, waar hun vaders voor een hongerloon dagelijks in levensgevaar verkeren.

Het was niet de vraag óf, maar hóé de mijn je het leven zou kosten, zegt Ron: bedolven onder het puin, levend begraven, door zuurstofgebrek, door een gasexplosie, of langzaam creperen aan stoflongen; de slopende mijnwerkersziekte die ze hier ‘black lung’ noemen. Uitkeringen zijn er niet, veiligheidsmaatregelen nauwelijks. Rons opa breekt zijn rug in de mijn, waarna zijn vader Glen op zijn 14de al fulltime in de mijn moet werken, later samen met de vader van Steve.

Uitgeput komen hun vaders ’s avonds thuis, met het steenkoolstof in hun oren en neusgaten en in de plooien in hun gezicht. En na het werk in de mijn wacht er thuis, in de woorden van Ron, ‘een enorme hoeveelheid koeienstront’. De jongens doen op de boerderij toegewijd hun werk, zoals van ze wordt verwacht, maar ze hebben er een grondige hekel aan.

Stoflongen en koeienstront, dat is wat hun na school te wachten staat. Andere opties zijn er niet, andere banen nauwelijks. Ook nu is West Virginia nog een van de armste Amerikaanse staten; het domein van hillbilly’s en ‘deplorables’, waar frustratie en moedeloosheid heersen. In 2020 stemde driekwart van de inwoners van Raleigh County op Donald Trump, en de vlaggen met ‘Trump 2024’ wapperen er ook nu weer fier.

Was Steve’s fascinatie voor dit meisje uit het verre, vreemde Holland onbewust een soort uitweg? Zijn brieven zijn een en al verlangen naar vertrek: naar Nederland, Duitsland, Ierland of Hawaïi. Hij zal racen op het circuit in Zandvoort, schrijver worden in Ierland, of nee, hij koopt een hutje op Hawaïi met twee surfplanken voor de deur, ‘en dan kunnen we daar rustig onderzoeken wat we voelen voor elkaar’.

Ergens anders schrijft hij somber: ‘Weet je, als ik geen geld heb, zal ik in de ogen van de wereld nooit geluk of liefde verdienen. Maar ik bid dat de wereld het mis heeft.’

Een zucht naar avontuur en heldendom

En dan komt zijn goede vriend Ronnie met dat krantenartikel aanzetten. Het is het verslag van een van de eerste grote veldslagen in Vietnam, als zo’n duizend Amerikanen zich staande moeten houden tegenover een enorme overmacht van Noord-Vietnamezen. Ze redden het, dankzij de uitzonderlijke moed van een paar helikopterpiloten en een enkele infanterieofficier. Hun heroïsch beschreven strijd wakkert bij twee kansarme plattelandsjongen een grote zucht naar avontuur en heldendom aan.

Ron ziet direct een heldhaftige rol voor zich als die van piloot Bruce Crandall; Steve identificeert zich met de koelbloedige sergeant Ernie Savage. En opeens lijkt er toch nog zicht op een glansrijke toekomst. Ze spreken af om twintig jaar in het leger te dienen, en daarna samen een nachtclub te beginnen. ’s Avonds vieren ze dit opwindende besluit in Steve’s Victory Cafe. De naam van hun stamkroeg sluit naadloos aan bij hun stemming.

In september 1968 vertrekt Steve naar Vietnam, en hij komt niet meer terug. Ron Williams voelt zich daar op zijn 74ste nog steeds schuldig over. Ook hij ging naar Vietnam, en kwam in 1970 terug met ptss en ‘survivor’s guilt’. Hij heeft nog altijd flashbacks: dan vouwt de tijd dubbel – je ziet hem uit het nu verdwijnen en een stukje tijdreizen. Soms schieten zomaar opeens de tranen in zijn ogen.

Steve’s laatste brief aan Anne is van 1 januari 1969. Hij leidt op dat moment een peloton soldaten in het zuidoosten van Vietnam. ‘Was het maar vast september’, schrijft hij haar. ‘Vroeger, mijn liefste, betekende de jaarwisseling weinig. Nu betekent die dat ik binnenkort bij jou zal zijn.’

In september 1969, rond de tijd dat Steve’s ‘tour of duty’ zou zijn voltooid, ontvangt Anne bericht van de American Fidelity Life Insurance Company. Stephen Ralph Mullins heeft een levensverzekering afgesloten op haar naam. Op het formulier heeft hij in keurige blokletters ingevuld: ‘First Beneficiary: Anne Frouwien Wieringe. Relationship: Fiancé.’

Ergens in een brief schrijft Steve haar: als mij iets overkomt zal ik regelen dat er goed voor je gezorgd wordt. ‘Voor jou en je toekomstige kinderen.’ En dat heeft hij gedaan.

Met het geld van zijn levensverzekering hebben mijn ouders het huis kunnen kopen waarin ik ben geboren en opgegroeid. Het huis waar zijn portret al die jaren op zolder stond. Weggestopt, maar niet vergeten.

Herien Wensink: Soldaat op zolder. De Arbeiderspers; 320 pagina’s; €24,99.

