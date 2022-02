Hercule Poirot met merkwaardig accent in tegenvallende ensemblefilm Death on the Nile ★★☆☆☆

Death on the Nile

Het moordmysterie Death on the Nile begint met de onthulling van een ander mysterie: het hoe en waarom van de snor van de Belgische meesterspeurder Hercule Poirot. Die snor, groot en zwierig, leidde al een eigen leven in Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh’s eerdere Agathie Christie-verfilming. Dit keer heeft hij zelfs een eigen proloog.

Het is een van de vele toevoegingen aan het oorspronkelijke verhaal, dat in 1978 al eens werd verfilmd met een gedenkwaardige hoofdrol van Peter Ustinov (ook met snor, een minder opdringerige). In de versie van Branagh worden nieuwe personages geïntroduceerd en krijgt het innerlijk leven van Poirot meer ruimte.

Dat betekent meer aandacht voor Branagh, naast regisseur en producent ook de hoofdrolspeler van Death on the Nile. IJdelheid is de Noord-Ierse filmmaker en acteur niet vreemd. Hij gunde zichzelf al zeven keer de hoofdrol in zijn films, maar misschien is dat niet zo gek. Branagh, vooral geliefd om zijn Shakespearebewerkingen, is tenslotte een uitstekend acteur.

Toch komt dat in zijn Poirotvertolking niet echt uit de verf. Zijn merkwaardige Franse accent leidt al net zo af als die nepsnor. Bovendien stipt het scenario persoonlijke trauma’s aan om ze vervolgens snel weer te vergeten. Zo blijft de ijverige detective alsnog een raadsel.

Het is ook wat veelgevraagd om een rasechte ensemblefilm om te vormen tot een karakterstudie. Poirot heeft het veel te druk met het oplossen van de moordzaak. Alle aanwezige gasten op de Nijlcruise van de steenrijke, pasgetrouwde Linnet Ridgeway (Gal Gadot) zijn verdacht. Zoals dat hoort bij Agatha Christie is het een flink gezelschap, van bediendes tot oudtantes en vage ex-geliefden.

Death on the Nile is een film die het van de buitenkant moet hebben: de glamour van de rijke gasten, de vele bekende acteurs, de exotische locaties. Maar de acteurs vallen tegen (uitzonderingen daargelaten: Gadot, Letitia Wright en Annette Bening zijn goed) en de Egyptische landschappen kwamen grotendeels digitaal tot stand. Dat merk je. Hoe weelderig deze reis langs de Nijl er ook uitziet, het voelt onecht.

Gelukkig is de aankleding van de film wel in orde. De houten vloeren van het luxe schip staan vers geboend te glimmen, het kristal glinstert, de juwelen schitteren en de jaren dertigkostuums zijn stuk voor stuk fraai. Voor wie zich simpelweg wil vergapen aan een luxueuze, moordlustige vakantie is het net voldoende.