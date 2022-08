Herboren Saints Row houdt vast aan het oude credo van schieten, racen en helikopters ★★★☆☆

Elke gelijkenis met Las Vegas is niet alleen in onze verbeelding: alleen kun je in Saints Row nergens gokken. Beeld Volition

Zó slecht is Saints Row nou ook weer niet. Toen vorig jaar de officieel vijfde episode werd aangekondigd van Saints Row en het internet de eerste beelden uit het computerspel kreeg voorgeschoteld was het boegeroep niet van de lucht. Ontwikkelaar Volition zou de Saints, altijd goed voor een portie politiek incorrect vertoon, een kuisheidsgordel hebben omgegespt en op een ‘woke’-cursus hebben gestuurd.

Want waar waren de reuzendildo’s gebleven, riep de gamersgoegemeente, niet altijd ‘s werelds meest geduldige of veranderingsgezinde groep consumenten.

Deze week kwam de game uit en kreeg de titel een 6,5 op Metacritic, een website waar de scores van alle recensies worden opgeteld om een gemiddelde te berekenen. Pardoes ging de aandelenkoers van de uitgever, Embracer Group, onderuit. Het verloor 13 procent van zijn beurswaarde. Ook de beleggers lezen recensies.

Maar zó beroerd is Saints Row nou ook weer niet.

Mijn koninkrijk voor een tank - waar hebben we dat eerder gehoord? Beeld Volition

Saints Row werd vorig jaar aangekondigd als een reboot van de serie. Dat kan in principe van alles betekenen. Van óf we gooien het hele concept overboord tot we keren terug naar de wortels van wat we begonnen in 2006. Dat laatste was de bedoeling. Het resultaat is dat Saints Row anno 2022 helaas een beetje van alles wat geworden.

Boevenbende

Het oerprincipe is overeind gebleven: we spelen The Boss, een man/vrouw/non-binair persoon, die een bende vormt met de afvalligen van drie andere boevenklieken en slechts aangeduid wordt met ‘jij’. De nieuwelingen noemen zich The Saints en gaan een nietsontziende strijd aan om de macht in Santo Ileso, een stad waarvoor Volition de ANWB-reisgids van Las Vegas heeft geplunderd.

De reden om het criminele pad op te gaan is een chronisch geldgebrek. De vier hoofdrolspelers kunnen de huur en hun studiegeld nauwelijks opbrengen. Waarom je daarvoor een hele bendeoorlog zou moeten ontketenen en een compleet misdaadsyndicaat zou opbouwen is een raadsel. Maar ja, met maar twee bankovervallen zou de game na een stief kwartier klaar zijn. Het verhaal is nu opgerekt tot een spektakel van zeker 25 uur, nevenmissies inbegrepen.

Saints Row is altijd als het kleinere broertje beschouwd van Grand Theft Auto, dat de laatste jaren het aureool heeft gekregen van pastiche van - noem eens wat - The Sopranos en Breaking Bad. Zo’n maatschappijkritisch werkstuk is de Saints Row-reboot niet geworden. Het raakt met een pauwenveertje wel moderne sores aan (polyamorie, pleeggezinnen), maar gaat daar geen enkele keer dieper op in.

Er wordt ook wel de draak gestoken met de platformeconomie, door bijvoorbeeld te laten zien dat moordopdrachten worden gecrowdsourced met een app die Wanted heet. Als The Saints willen weten wat een rivaliserende bende uitspookt, checken ze hun sociale media.

Maar het antwoord op elke netelige kwestie is uiteindelijk schieten, racen en helikopters. Dat is uiteindelijk wel waarom we Saints Row spelen: uitzinnig spektakel, melige jolijt, grove grappen, nog grover geweld, dialogen die stijf staan van de clichés en karakters van bordkarton. Het zijn allemaal bestanddelen die mits goed gemixt en met de juiste mindset benaderd tot een heel vermakelijk brouwsel kunnen leiden.

In dat opzicht is Saints Row absoluut niet zó belabberd.

Een beetje boevenbende meet zich een opmerkelijk imago aan: The Idols keken naar dj Deadmau5. Beeld Volition

Weeffoutennest

Wat de game wel doet is veel steken laten vallen. Niet in de minste plaats op het technische vlak. De game wemelt van de bugs, van auto’s die door elkaar heen rijden zonder dat er wat gebeurt, beelden die bevriezen en vijanden die geduldig blijven staan tot je het vuur hebt geopend. Het is een mierennest van manco’s.

Als Santo Ileso losjes is afgekeken van Las Vegas, dan is het wel een versie waarin alle casinodeuren zijn dichtgetimmerd - de gebouwen staan er wel, maar je kunt niet naar binnen, laat staan gokken. Grote delen van de stad zijn in bruintinten geverfd, alsof er zojuist een zandstorm over Santo Ileso is getrokken.

Een pijnlijker verwijt dat Saints Row valt te maken is dat de game al snel in herhaling valt. Het decor verandert nog net, maar de missies lijken wel gemaakt met doordrukpapier. Schieten, vliegen, racen, moorden - en daar opgewekt over opscheppen op een TikTok-kloon.

Wat de titel voor sommige gamers gaat redden is de optie om Santo Ileso online samen met een kameraad te veroveren. Bier erbij, pizza ernaast en de wil om langs de gaten in het plot te kijken en langs de technische tekortkomingen en Saints Row is helemaal zo belazerd nog niet.

Een van de hoofdrolspelers in Saints Row in een lastig parket. Beeld Volition