Henri Garcin (1928-2022), de ‘geluksacteur’ van Alex van Warmerdam

Henri Garcin Beeld Sygma/Getty

Henri Garcin (1928-2022) pendelde gedurende zijn carrière tussen Frankrijk en Nederland. Daar een gewaardeerd en bekend karakteracteur, hier een subliem vertolker van de schepsels van Alex van Warmerdam. Garcin, zondagnacht op 94-jarige leeftijd overleden, vertrok eind jaren veertig als student naar Parijs om zijn geluk te beproeven als acteur. De als Anton Albers geboren zoon van een welgestelde Nederlandse industrieel schreef zich in bij een particuliere toneelopleiding en bedacht prompt zijn nieuwe artiestennaam. Goed voor 127 (bij)rollen in veelal Franse films en series.

Het duurde even voordat Nederland hoogte van kreeg van Garcin, die in 1966 zijn eerste (en enige) hoofdrol speelde als een met Catherine Deneuves kasteelvrouwe verkerende knappe verzetsman, in de Franse oorlogskomedie La vie de chateau. Pas midden jaren tachtig verankerde de acteur zich in de Nederlandse filmcanon als de stijve vader van Abel in het speelfilmdebuut van Alex van Warmerdam, zijn eerste filmrol binnen het eigen taalgebied.

‘Admini-strá-teur’, verbetert Garcin filmzoon Abel, die zijn vader sart in de klassieke kerstontbijt-ruziescène in de filmhit uit 1986. Abel, over het beroep van zijn vader: ‘O, ik dacht administreur.’ De net een tikje afwijkende, wat trage dictie van Garcin, die zowel in het Frans als het Nederlands vagelijk ontheemd (en keurig) klonk, leende zich perfect voor de nooit met nadruk aangezette humor in Van Warmerdams dialogen.

Het was Frans Weisz die Garcin voor Nederland ‘ontdekte’ en aanbeval bij Van Warmerdam. Na Abel werd Garcin een vaste kracht in het oeuvre van de Nederlandse filmmaker, met optredens in De Noorderlingen, De Jurk, Grimm, Schneider vs Bax. Nooit een hoofdrol, daarvoor was zijn Nederlands dan toch weer niet soepel genoeg, zei Garcin vorig jaar toen de Volkskrant hem opzocht in zijn woonplaats Parijs. Acteur ‘fétiche’, zo noemden de Fransen dat: hij was Van Warmerdams ‘geluksacteur’.

Als kind van twee Nederlandse ouders, die na de Eerste Wereldoorlog naar België verhuisden, waar zijn vader een margarinefabriek begon, voelde Albers zich in Vlaanderen én in Nederland een vreemdeling. Parijs lokte: daar boekte Garcin kort na zijn opleiding al succes met een cabaretshow en trok hij begin jaren vijftig op met chansonniers Barbara, Jacques Brel en Georges Moustaki. Het toneel was de eerste liefde van de acteur.

Waar Garcin zich op het Franse toneel vastbeet in serieuze rollen, werd hij binnen de Franse speelfilm vaak gestrikt voor het meer lichte en komische genre. Daarnaast werkte hij ook met meer experimentele regisseurs, zoals Marguerite Duras (Détruire, dit-elle, 1969) en Agnès Varda (in haar 100-jaar-cinema caleidoscoop Les cent en une nuits de Simon Cinéma). Echt bekend bij het Franse publiek werd Garcin in zijn rol als huisvriend en buurman in de Franse sitcom Maguy: 333 afleveringen tussen 1985 en 1992. ‘Acht jaar in een vrolijke gevangenis’, zo omschreef Garcin die artistiek niet al te uitdagende aanstelling ooit.

Al flink op leeftijd speelde de acteur nog een opvallende fysieke vaderrol in een Nederlandse speelfilm, als de door zijn zoon naar ‘boven’ verbannen afgetakelde boer in Boven is het stil (2013), Nanouk Leopolds verfilming van de roman van Gerbrand Bakker. Garcin bleef tot voorbij zijn negentigste actief voor de Franse cinema: zijn laatste bijrol speelde hij in de in 2019 verschenen komedie La Sainte Famille.