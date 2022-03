Hemeltergend saai pianospel van Vikingur Ólafsson ★★☆☆☆

De IJslandse pianist Vikingur Ólafsson. Beeld Ari Magg

Een avondje Mozart luisteren is doorgaans geen straf, maar nodig de IJslandse pianist Vikingur Ólafsson uit om zijn recente album rond Mozart en tijdgenoten te komen kopiëren, en in het Amsterdamse Concertgebouw vechten twee sensaties om voorrang. Wat speelt hij hemeltergend mooi. Wat speelt hij hemeltergend saai.

Het mooie zit in tonen die als lampionnetjes door de Grote Zaal zweven. Vanaf het klavier laat Ólafsson (38) ze gewichtloos en gloeiend opstijgen. Zijn linkervingers verkennen daarbij schuchter de toetsen, dienstbaar aan al het schoons dat de rechterhand op voorraad heeft. Denk aan miraculeus geknede ritmen, of melodieën waarvan de slotnoot tergend wordt uitgesteld.

Het saaie zit in eentonigheid. Neem een Rondo van Mozarts held Carl Philipp Emanuel Bach. Die schreef een stuk van snel wisselende stemmingen, onrustig en nerveus. Maar bij het zien van zoveel emotie handelt Ólafsson als de antieke herbergier Procrustes. Past iemand niet in mijn bed? Dan rekken we hier een been op en klieven daar een nek.

Het mag, want kunst is vrij. Maar er is een keerzijde. Vikingur Olafssón zuigt alles uit de muziek wat 18de-eeuwers er aan lol en tranen in hebben gestopt. Zo wordt Mozart, de avonturier die de vrolijke canon Leck mich im Arsch schreef, die in zijn opera’s onfrisse diepten verkende, een koorknaap die steeds hetzelfde deuntje zingt.

Blijft staan dat Ólafsson zijn optreden sympathiek aan elkaar praatte, en als eresaluut aan de slachtoffers in Oekraïne een beeldschoon Ave Maria speelde van zijn onbekende landgenoot Sigvaldi Kaldalóns.