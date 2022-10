Help, mijn huis wordt vermoord: Rotterdam verandert maar door

Kazuma Eekman, ‘Tijdelijk Beheer’, Rotterdam 2022. Beeld Kazuma Eekman

Toen de bouwvakkers en de hijskranen het laatste puin hadden verwijderd, verrezen langzaamaan de glimmende woontorens. Daarin gingen mensen wonen met in hun verhuisdozen een gigantische hoeveelheid spullen die hen, vanwege hun ingebakken onmatigheid, maar nauwelijks konden bevredigen waardoor ze altijd meer nodig hadden. Ze lieten daarom laadpalen voor hun elektrische auto’s installeren op de stoep, parkeerden hun bakfietsen van 7.000 euro voor de deur en omdat ze geen behoefte hadden aan de oude cafés, sloten die stuk voor stuk hun deuren waarna ze werden ingewisseld voor koffietentjes en eetgelegenheden waarbij het, als je door je wimpers keek ten minste, net leek of je in Amsterdam was in plaats van Rotterdam.

Je zou het slopen van al die morsige huisjes natuurlijk vooruitgang kunnen noemen, maar omdat Rotterdam nu eenmaal een stad is die bij elkaar wordt gehouden door veel meer dan alleen cement, roept die vernieuwing ook weerstand op. Lang niet alle inwoners zijn immers onbekommerd over het verlies van karakter. Dat blijkt wel uit de tentoonstelling Getekend: Rotterdam! Ze hebben mijn huis vermoord in de Kunsthal Rotterdam. De drie Rotterdamse stadstekenaars Kazuma Eekman, Maria Fraaije en Marcel Herkelman geven hun kijk op het thema gentrificatie.

Voor Eekman (1989) was dat een vrij persoonlijke kwestie. Toen hij werd verkozen tot stadstekenaar, zat hij zelf in een gentrificatieproces – wat kunstenaars wel vaker overkomt. ‘Je hebt het als kunstenaar vaak niet heel breed, dus ik huur mijn studio vaak anti-kraak. Tien jaar geleden kon je voor 60 euro nog een waanzinnige plek vinden in de stad. Vervolgens moest je weg, kwamen in die wijk dure appartementen en ging je naar een nieuwe plek. Maar nu was er nergens nog een studio te vinden voor minder dan 300 euro. Dat was voor mij te duur.’

In gedetailleerde acrylschilderijen legde hij daarom de gevels van zijn voormalige kunstenaarsateliers vast. Als een soort aandenken aan plekken waar hij ooit welkom was, maar die inmiddels onbereikbaar zijn geworden. In een serie zeefdrukken gaf hij bovendien de façades weer van een aantal toonaangevende gebouwen in Rotterdam, waarbij hij gebruikt maakte van dezelfde kleuren als bankbiljetten, ‘omdat je je tijdens zo’n proces als vanzelf afvraagt wie er eigenlijk recht heeft op de stad’. ‘Nu moeten mensen uit de middenklasse, mensen met minder geld, plaats maken voor mensen met meer geld. Maar is het eigenlijk wel terecht dat zij minder rechten hebben? Zij hebben toch ook altijd hard gewerkt?’

Marcel Herkelman, ‘Help! Mijn huis wordt vermoord’, Rotterdam 2022. Beeld Marcel Herkelman

Ook stadstekenaar Marcel Herkelman (1988) is kritisch. ‘Als je kijkt naar al die lelijke nieuwbouw die overal uit de grond schiet, dan vraag ik mij af: met welke intentie is dat gemaakt? Is dat met de intentie om mensen op een goede manier te huisvesten en hun leven te faciliteren, of om zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst te maken? Ik denk dat er achter de huidige gentrificatie een intentie zit die niet altijd in dienst staat van de stad.’

Voor hij aan zijn deel van de tentoonstelling begon, interviewde Herkelman bewoners van buurten die de laatste jaren onherkenbaar veranderd zijn. ‘Een van mijn tekeningen heet: Au, ik mag niet meedoen. Dat was namelijk een gevoel dat heel vaak terugkwam tijdens de interviews. Dat bewoners er langzaamaan achter komen dat hun ideeën over de wijk er nauwelijks toe doen, omdat er toch gebouwd gaat worden wat gebouwd moet worden. Ik wilde plekken tekenen die waren verdwenen, maar nog wel een plek hadden in het collectieve geheugen van Rotterdam.’

Dat is gelukt, want in plaats van plekken die alleen zij, de oorspronkelijke Rotterdammers, zich zouden herinneren, zijn ze nu deels vereeuwigd en in ieder geval tot 12 februari te zien in de Kunsthal Rotterdam.

‘Getekend: Rotterdam! Ze hebben mijn huis vermoord’, Kunsthal Rotterdam. t/m 12 februari.