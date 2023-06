‘Help I Need Some Body’ is lichtvoetig theater over zorg en zorgzaamheid ★★★☆☆

'Help I Need Some Body' van Bambie en Degasten. Beeld Ben van Duin

Enigszins hulpeloos staat hij op de toneelvloer, wankelend met maar liefst drie broeken op zijn enkels. Omstanders slaan hem stilzwijgend gade of proberen hem liefdevol te helpen, al kunnen ze daar vaak zelf ook wat hulp bij gebruiken. Help I Need Some Body is een ontwapenende en vooral lichtvoetige voorstelling over zorg en zorgzaamheid.

Mimetheatergroep Bambie en jongerentheater Degasten werkten hiervoor samen met drie spelers van Theater LeBelle, een theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. In de typische absurdistische Bambie-stijl vormen schijnbaar alledaagse handelingen de basis voor uitgerekte, repetitieve bewegingspatronen. Kleine details krijgen daarin grote betekenis. Prachtig is bijvoorbeeld hoe iemand een ander op het voortoneel minutenlang helpt met het aantrekken van een hemd, grenzeloos geduldig. Of hoe spelers elkaar met lichte dwang voortdurend op een stoel duwen.

Over de auteur Sander Janssens is theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel, muziektheater en performance.

Op sommige momenten verliest de associatief meanderende voorstelling aan diepte. De concretere monologen steken hier en daar wat schril af tegen de meerduidige beeldsequenties.

Veelzeggend is de scène waarin een grote stroom aan hulpverleners bij een oudere vrouw binnenvalt. Ze wordt door hen dusdanig bestookt met willekeurige vragen en anekdotes dat je je gaandeweg afvraagt wie hier nu eigenlijk voor wie zorgt.

Zoals je een knuffel altijd tegelijkertijd geeft en ontvangt, blijkt in deze voorstelling regelmatig dat de zorgverlener net zo goed zorg behoeft, en dat degene voor wie gezorgd wordt zelf ook zorgt. Die realisatie sorteert regelmatig de nodige hilariteit, maar is uiteindelijk ook ontroerend. Want als we allemaal op elkaar leunen, blijft iedereen in evenwicht.