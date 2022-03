Helmuth Plessners filosofie van de mens en zijn identiteit is na honderd jaar nog altijd verfrissend ★★★★☆

Helmuth Plessner Beeld rv

Een mens kan niet zonder ‘masker’ of zelfs ‘harnas’, meende de filosoof Helmuth Plessner; we kunnen ons als individu niet zonder meer ‘blootgeven’ in de omgang met anderen. Dit is een kerngedachte in Grenzen van de gemeenschap (1924), dat nu is vertaald door Jan Vorstenbosch. Een boek dat interessant en relevant is in een tijd waarin politici vaker een beroep doen op de identiteit van mensen, of op groepskenmerken als sekse, kleur en religie. Plessner laat zien waarom we onze eigenheid niet mogen laten verstikken in groepsdenken.

Van de boreale ideeën op rechts tot een zwart essentialisme op links, het kan knellen als mensen op basis van kenmerken van een groep geacht worden bepaalde opvattingen te hebben. We voelen de behoefte om onderdeel te zijn van een grotere gemeenschap, maar willen evengoed hieraan ontsnappen. Dit dubbele gevoel is volgens Plessner typisch voor de mens. Wie we zijn laat zich niet vastleggen, maar is onderdeel van een sociaal spel; dat spelen met identiteiten maakt ons tot mens.

Goede keuze

Het is een goede keuze van Jan Vorstenbosch om dit vroege werk van Plessner te vertalen, in te leiden en van commentaar te voorzien. Grenzen van de gemeenschap is geen politiek pamflet tegen radicalisering, maar een filosofie van de mens. Net als andere dieren zijn wij gebonden aan onze omgeving; de natuur, ons lichaam en de omgang met anderen (oftewel onze ‘positionaliteit’). Wat mensen uniek maakt, is dat we kunnen reflecteren op deze positie; afstand nemen en kritisch naar onszelf kijken (hij noemt dit ‘excentrische positionaliteit’).

Een leer die de Duitse filosoof zou uitwerken in Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), zijn hoofdwerk dat nooit in het Nederlands is vertaald. Grenzen van de gemeenschap is volgens Plessner bedoeld voor een breder publiek en het legt een verband met de politiek. Ieder mens behoort tot een aantal gemeenschappen; van je familie en volk tot een cultuur en religie. Maar ‘mens zijn’ betekent volgens hem tegelijk dat je ook steeds aan die verbanden probeert te ontsnappen.

Plessner is een grondlegger van de wijsgerige antropologie, of de filosofie van de mens. Voor zijn leer ontwikkelde hij een eigen taalgebruik – zoals ook tijdgenoten als Heidegger en Wittgenstein dat deden. Naast de ‘excentrische positionaliteit’ van de mens benadrukt hij het belang van ‘ir-realiseren’, of het verschil tussen ‘de privépersoon en de publieke persoon’. Deze afstand is een voorwaarde voor de emancipatie van mensen, in een publieke ruimte waar we onszelf kunnen bevrijden van de knellende banden van familie, of religieuze of etnische groep.

Vastgepind op een groepskenmerk

In zijn eigen tijd probeerden communisten de mensen in te passen in schema’s van klassen en deelden nationaal-socialisten de bevolking in op basis van rassen. Plessner ondervond zelf de gevolgen van deze radicalisering: als half-Jood moest hij in 1933 zijn land ontvluchten, nadat in Duitsland Hitler aan de macht was gekomen. De filosoof vluchtte naar Groningen, waar hij hoogleraar werd. Tijdens de Duitse bezetting moest hij dit nieuwe thuis opnieuw ontvluchten en onderduiken in Utrecht.

Jan Vorstenbosch heeft een flinke kluif gehad aan de vertaling van dit boek en schreef een goede inleiding, maar iets meer informatie over de persoon van Plessner had niet misstaan, ook gezien zijn nauwe betrokkenheid bij ons land. Nederlanders waren niet erg filosofisch, meende Plessner, en dat vond hij in ons juist te waarderen; nergens anders zag de Duitser zo’n afkeer van grote woorden en radicale ideologieën. Een conclusie die hij trok tijdens zijn afscheidscollege in Groningen in 1951, voordat hij besloot naar Duitsland terug te keren.

Waarmee Plessner precies dat deed waarvoor hij ons wilde waarschuwen: individuen vastpinnen op een groepskenmerk, in dit geval de vermeende nuchterheid van de Nederlanders. Een zelfbeeld dat de laatste tijd onder druk staat – en niet alleen door de politiek. Grenzen van de gemeenschap is een goede kennismaking met een groot denker die lang in ons land heeft gewerkt en ten onrechte in de vergetelheid is geraakt. Een scherpe analyse van wat het betekent om mens te zijn, die bijna honderd jaar na verschijning nog altijd verfrissend is.

Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap – Kritiek van radicale sociale bewegingen. Uit het Duits vertaald en ingeleid door Jan Vorstenbosch. Noordboek; 260 pagina’s; € 24,90.